Благоустройство общественных пространств завершается в четырех районах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северо-Курильском, Охинском, Макаровском и Холмском городских округах вышло на финишную прямую преображение общественных территорий. Именно их поддержало большинство сахалинцев и курильчан в ходе Всероссийского голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Северо-Курильске обустраивают городской парк. Здесь уже установлено освещение, в ближайшее время появятся малые архитектурные формы. На детской площадке выполнят покрытие из резиновой крошки. Для удобства людей с ограниченными возможностями уложат тактильную плитку.

В Охе благоустраивают обелиск в честь освобождения Сахалинской области от японских милитаристов. Уже завершены земляные работы, обустроены тротуары и покрытие, установлен бордюрный камень. Сейчас приступили к облицовке стен памятника и укладке керамогранитной плитки.

Активные работы ведутся в Холмске, где преображают площадь Мира. Здесь демонтировали старый фонтан, устроили сети водоотведения, завершаются работы на сетях водо- и энергоснабжения.

- Приятно наблюдать, как наш город благоустраивается, становится красивее. И местных жителей это радует, и перед гостями нестыдно. Надеемся, что Холмск и дальше будет развиваться, - поделилась жительница Холмска Виктория Ярощук.

В Макаровском городском округе в середине мая приступили к благоустройству сразу двух общественных пространств - Ленинградского сквера и сквера "Без пяти семь". Для первого объекта закуплены малые архитектурные формы, завершаются работы по устройству покрытий. На территории сквера "Без пяти семь" в полном объеме выполнили демонтажные работы и устройство покрытий. В скором времени доставят малые архитектурные формы и сделают освещение. Оба пространства озеленят.

Кроме того, в конце июня в Макарове приступили к благоустройству Аллеи первых свиданий. Уже завершены земляные работы и устройство бортовых камней. Объект планируется сдать к концу этого года.

Благоустройство полным ходом идет и в других районах. В ближайшее время в Невельске планируется сдать набережную на улице 70 лет Октября. Здесь осталось только установить детскую площадку и малые архитектурные формы.

- Начиная с 2019 года, на Сахалине и Курилах в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" новый облик получили порядка 130 общественных территорий. В этом году будут сданы не менее 20 объектов, победивших на голосовании в прошлом году. Работы на объектах ведутся с участием средств областного бюджета, 100 млн рублей наш регион дополнительно получил из федерального бюджета. Проект нацелен на то, чтобы в каждом населенном пункте на островах создавались уютные, комфортные и красивые пространства. Там, где мы видим большой интерес жителей к благоустройству своих населенных пунктов, мы стремимся изыскать дополнительные средства, чтобы реализовать больше общественных инициатив, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Отметим, что в 2023 году более 54 тысяч человек приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства на Сахалине и Курилах. Самыми активными стали жители Анивского, Невельского и Смирныховского районов. В этих городских округах реализуют по два проекта в 2024 году.

Нацпроект "Жилье и городская среда" реализуется в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина. Основная задача- преобразить российские города, поселки, сделать их комфортнее для людей, дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории страны.