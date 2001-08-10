Ко Дню Южно-Сахалинска запланировано проведение около 20 фестивалей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти областной столицы готовятся к празднованию Дня города - в сентябре Южно-Сахалинск отметит 141-летие со дня основания. Жителей и гостей ждет масштабная развлекательная и культурная программа. Впервые на целую неделю город станет фестивальным, рассказали ТИА "Острова" в городской адмсинистрации.
Со 2 по 9 сентября в Южно-Сахалинске запланировано проведение около 20 фестивальных мероприятий разной направленности.
- По замыслу, большой фестиваль будет шагать по городу, вовлекая в праздничную атмосферу жителей и гостей. Семь дней на различных площадках будут идти творческие мастер-классы, разнообразные концерты и образовательные программы, - рассказала начальник отдела культурной политики департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Екатерина Пономаренко.
Большой подарок готовит к празднику Культурно-туристический центр - историческую выставку с макетом селения Владимировка, на основе которого образован город. На нем в максимально близком истории формате изобразят дома, важные составляющие села - почту, школу, часовню и т.д.
- Нам хотелось сделать что-то уникальное и посвященное именно городу. Со времен Владимировки у нас не сохранилось ни единого здания, есть только данные. Сейчас ведется плотная работа специалистов по подготовке всех элементов для макета. Откроем экспозицию на праздничной неделе в здании центра по адресу: ул. Невельского, 44а, и все желающие смогут впоследствии прийти и ознакомиться, - рассказал заведующий отделом организации экскурсий Культурно-туристического центра Андрей Кафкан.
Макет Владимировки впоследствии будет дополняться новыми домиками - уже в сентябре Культурно-туристический центр откроет новое пространство - столярные мастерские под руководством мастера резьбы по дереву Виктора Мещерякова. Каждый желающий сможет принять участие в наполнении макета.
- Кроме того, в рамках Дня города жителей и гостей ждет еще одна интересная площадка. В сквере имени Г.И. Невельского запланирован исторический фестиваль с насыщенной программой для посетителей: знакомство с историей освоения юга Сахалина, строительство поселения Владимировка, интерактивные зоны, викторины, театрализованные представления, - рассказала директор Культурно-туристического центра Андрей Сухонос.
Подробная программа праздничных мероприятий ко Дню города будет опубликована дополнительно.
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