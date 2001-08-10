В Южно-Сахалинске подвели итоги городского конкурса детских рисунков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В арт-резиденции «Маяк» прошла церемония награждение призеров и победителей конкурса рисунков «Здоровые города глазами детей». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография», его инициаторами выступили Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с департаментом образования Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В конкурсе приняли участие 50 воспитанников пришкольных лагерей от 6 до 18 лет из школ №32, 31, 13, 3, 26, 30, 6, 5, 4, коррекционной школы «Надежда», гимназии №3 и Дворца детского (юношеского) творчества. Каждый из них должен был в течение месяца нарисовать свою версию здорового города, а члены жюри - выбрать лучшие работы в нескольких возрастных категориях.
Победителей выбрали в трех категориях. По итогам конкурса в возрастной категории 6-9 лет первое место завоевала Дарья Черепанова (9 лет, СОШ №31), в возрастной категории 10-12 лет лучшей работой признана работа Марии Васильевой (12 лет, ДдюТ), в возрастной категории 13-16 лет победу одержала работа Стефаны Магсумбол (15 лет, СОШ №4).
- Детский взгляд очень отличается от обыденного своей непосредственностью, искренним восприятием и при этом точным выявлением актуальных проблем. Мы организовали данный конкурс с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения внимания к вопросам физического здоровья, социального благополучия, воспитание патриотизма и поддержке талантливых детей, - рассказала главврач Центра общественного здоровья Елена Столярова.
Во время церемонии для гостей мероприятия работала выставка, где можно было ознакомиться с работами конкурсантов. Организаторы также подготовили концертную и развлекательную программу для детей, а по окончании мероприятия всех ждали сладкие угощения.
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