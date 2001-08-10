В Сахалинской области растут объемы вылова лососей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объем вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, значительную долю которого обеспечивает рыбопромышленный комплекс Сахалинской области, за первый месяц путины почти на треть превысил уровень сопоставимого периода 2021 года. Об этом сообщается в июльском выпуске доклада Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ", рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

По данным профильных ведомств Сахалинской области, лососевая путина по итогам июня 2023 года в регионе сложилась с результатом почти 1,1 тыс. тонн вылова. В 2022 году за аналогичный период выловили 0,8 тыс. тонн, а в 2021 году — 1,0 тыс. тонн.

«Более высокий фактический вылов лососевых в текущем году отчасти связан с увеличенными подходами рыбы к местам нереста. Поставки горбуши, в большей степени, идут на рынок Российской Федерации. Кета помимо внутреннего рынка поставляется еще и на экспорт. Основными иностранными торговыми партнерами сахалинских рыбодобывающих предприятий остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

Источником информации для доклада являются данные мониторинга почти 15 тыс. предприятий, в том числе и Сахалинской области.