32 мигранта, проживающих на Сахалине, выдворят из России за нарушения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал - 2023", рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В результате проведения операции с 19 июня по 25 июня сотрудниками правоохранительных органов проведено 88 проверочных мероприятий, в ходе которых проверено 69 мест компактного пребывания (проживания) иностранных граждан; 10 объектов строительства; три торговых объекта; шесть автомоек.
Досмотрены - 114 автомототранспортных средств, осмотрены - 842 автомототранспортных средств. По информационным базам МВД России проверены 320 иностранных граждан.
В ходе проведения "Нелегал - 2023" выявлено 93 административных нарушения миграционного законодательства Российской Федерации, из них преимущественно за нарушение правил въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда (70), что касается нарушений установленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, то составлено девять материалов; а за нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства - восемь; выявлено за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства - шесть.
Принято 32 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, в том числе шесть в форме самостоятельного контролируемого выезда, 26 в форме принудительного перемещения через государственную границу Российской Федерации.
В ходе проверки требований трудового законодательства в областном центре на автомойке выявлены два гражданина ближнего зарубежья, которые осуществляли трудовую деятельность по профессии не указанной в патенте.
За осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу, либо патента указанные иностранные граждане привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.10 КоАП РФ.
На маршрутах патрулирования в международном аэропорту города Южно-Сахалинска имени А.П. Чехова выявлены 3 незаконно находящиеся иностранные граждане. В отношении указанных лиц городским судом вынесены 3 постановления об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
Выявлено и зарегистрировано 12 фактов с признаками составов преступлений, предусмотренных статьями 322.2 УК РФ, 322.3 УК РФ, 327 УК РФ.
Сотрудниками Госавтоинспекции Сахалинской области по линии УГИБДД к административной ответственности привлечено 93 иностранных гражданина.
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