Более 300 семей отметят новоселье в Охинском районе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сразу шесть жилых домов возводят в райцентре, еще два – в селе Тунгор. Ключи от новых квартир получат переселенцы из аварийного фонда. Расселение проходит в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
– В Охинском районе 166 тысяч квадратных метров жилья было признано аварийным. При этом 38 тысяч мы уже расселили. Строительство в муниципальном образовании идет активно. Поэтому есть понимание, что до 2026 года программа будет выполнена, как и во всех остальных городских округах региона. Выполнение этой задачи находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко, – отметил областной министр строительства Алексей Колеватых.
Строительство четырех домов в северной столице вошло в активную фазу, на двух площадках работы только начинаются. В Тунгоре жилые здания возведены на 15-20 процентов. Все строящиеся на севере острова дома сдадут в течение двух лет. При этом первые жильцы отметят новоселье уже в конце этого года.
В квартирах будет полностью выполнен ремонт, установлена сантехника и межкомнатные двери. Плиты и водонагреватели также предусмотрены. Жителям нужно только перевезти мебель.
В прошлом году для районов Крайнего Севера была сформирована специальная программа по переселению на юг Сахалинской области. В этом году 175 собственников аварийного жилья из Охинского района переедут в новые квартиры, расположенные в Южно-Сахалинске и Анивском районе.
Всего в 2022 году в Охинском районе из аварийного жилья переехали 607 человек, в этом году уже 297.
– В Охе в последние годы идет большая работа по переселению людей из аварийного жилья. На средства федерального и областного бюджетов здесь возводятся дома. Проекты новые, современные, предусматривают строительство больших площадок для занятий спортом, мест для детского отдыха, – подчеркнул мэр Охинского района Евгений Михлик
Напомним, Сахалинская область является лидером по расселению граждан из аварийного фонда. В прошлом году федеральный центр одобрил региону поддержку в размере 11 миллиардов рублей, в этом году ещё 6 миллиардов рублей. Все средства с учетом регионального софинансирования направляются в муниципальные образования на расселение аварийного жилого фонда.
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