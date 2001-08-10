Разведчики на Сахалине осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С разведчиками армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине начались занятия по тактической подготовке в условиях сложной пересечённой местности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне Троицкий, под руководством опытных офицеров – инструкторов и участников специальной военной операции (СВО), разведчики осваивают приёмы маскировки и бесшумного передвижения по лесистой местности.

Помимо этого, военнослужащие выполняют упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия, с ними проходят занятия по тактической подготовке в условиях сложной пересечённой местности островного региона.

Также разведчики отрабатывают организацию наблюдательных постов, разведывательных засад и действия в дозоре.

В ходе практических занятий и создания обстановки максимально приближенной к боевой инструкторы армейского корпуса ВВО на Сахалине применяют средства имитации и холостые боеприпасы.