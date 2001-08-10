С начала года 777 сахалинских домовладений подключились к газу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала 2023 года газ пришел в дома 777 сахалинских абонентов. Еще почти семь тысяч владельцев домовладений уже подали заявки и ожидают перехода на голубое топливо. В этом году в регионе должны выполнить более 5 тысяч присоединений жилых домов к газовым сетям в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаковском районах. Такую задачу поставил губернатор Валерий Лимаренко.

Галина Денисенко проживает в планировочном районе Лиственничное. Газовые сети здесь проложили в 2022 году. Заявку на газификацию женщина подала в октябре прошлого года. Весь технологический процесс занял около 8 месяцев.

- Работы выполнили очень аккуратно. Само подключение к газу произошло довольно быстро, после того как мне установили внутридомовое газовое оборудование, прошла неделя и мне подключили газ. Сейчас подготовила документы на компенсацию затрат, которую предоставляет правительство региона, - рассказала Галина Денисенко.

Подать заявку на догазификацию можно на портале Единого оператора газификации или в АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" по адресам пр. Победы 39, телефон: +7 (4242) 49-63-33, 49-63-33, 8-800-700-44-99, или на сайте компании. Для подачи заявки также можно воспользоваться сайтом Госуслуг и консультацией сотрудников МФЦ.

- Параллельно с оформлением договора на технологическое присоединение необходимо сразу же приступить к подготовке дома к приему газа. Это установка внутридомового газового оборудования (котел, плита, счетчик) и прокладка газопровода внутри участка. Также в целях безопасности важно установить в доме систему аварийного отключения и газоанализатор, - прокомментировал исполняющий обязанности министра энергетики Сахалинской области Виктор Гармидер.

Список компаний, в которые можно обратиться за проектированием и строительно‐монтажными работами, находится на сайте и в социальных сетях министерства энергетики Сахалинской области.

Напомним, правительство Сахалинской области оказывает поддержку желающим газифицировать свои дома. Каждый домовладелец может компенсировать до 152 тысяч рублей на подготовку дома к приему газа. В Южно‐Сахалинске и Анивском районе действует дополнительная льгота для отдельных категорий граждан на приобретение газоиспользующего оборудования - до 50 тысяч рублей. В Корсаковском районе до 60 тысяч рублей.

В работу по догазификации региона активно включены волонтеры проекта "Забота. Защита. Уважение", который стартовал в Сахалинской области в 2021 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Они обходят дома сахалинцев и проводят консультации по процедуре подключения к газу. Добровольцы рассказывают о конкретных действиях для подключения дома, дают контакты единого газового оператора и сертифицированных компаний, которые занимаются проектированием и строительством внутридомовых газовых сетей, а также монтажом оборудования.