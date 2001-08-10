Стройки десятилетия: какие крупные объекты возвели на Сахалине за последние годы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области за последние годы произошли кардинальные изменения. В островном регионе было начато сразу несколько крупных строек. Среди них новый аэровокзальный комплекс, аквапарк и детская школы искусств в Луговом. Возведение объектов не обошлось без проблем. Из-за ошибок подрядчиков, нехватки финансирования и изменений в законах жители могли и вовсе не увидеть важные объекты. Однако после вмешательства Валерия Лимаренко кризисные ситуации удалось решить, а строительство зданий уже находится на стадии завершения.
ДШИ в Луговом
Строительство Детской школы искусств в Луговом началось в далеком 2019 году. Срок сдачи объекта был в 2020 году, Однако при очередной проверке вскрылись серьезные нарушения. Контракт с подрядчиком расторгли. Стройка снова началась в 2022 году и сейчас идет ускоренными темпами.
В настоящее время полностью готов каркас здания. Специалисты завершили и часть внутренних работ, смонтировали канализацию. Полностью закончить объект планируется летом 2024 года. А осенью ребята уже смогут начать обучение в ДШИ.
По словам гендиректора компании-подрядчика "Остов" Владимира Гвон, площадь здания 2300 кв.м. Школа рассчитана на 250 детей. Также в ДШИ оборудовали актовый зал, библиотеку и мастерские.
Аква Сити
Аквапарк "Аква Сити" начали строить еще при прошлом главе региона. Без проблем возвели только часть здания, где находится 50-метровый бассейн. А вот сам аквапарк открыли только в 2021 году. На объекте неоднократно выявляли различные нарушения требований безопасности.
Сейчас аквапарк полноценно функционирует. Он рассчитан на 900 посетителей. Дети до семи лет могут посещать его бесплатно. Льготы предусмотрены и для обладателей "Карты сахалинца".
Как отметил специалист центра молодежных инициатив Корсаковского района Антон Вдовин, важность объекта сложно переоценить, ведь в регионе такое непрогнозируемое лето. А благодаря льготным программам посещение аквапарка доступно для всех категорий граждан.
Аэровокзал
Совсем недавно завершилось строительство еще одного важного объекта. В регионе появился современный аэровокзальный комплекс. Его возведение началось в 2017 году. Закончить работы должны были в 2019 году. Однако сначала специалисты выявили ошибки в проектной документации, а затем изменились требования к досмотровому оборудованию. Поэтому сроки неоднократно сдвигались. Сейчас основные работы завершены, аэровокзал ожидает окончания всех проверок. Открыть здание для пассажиров планируется в августе.
Отметим, что в настоящее время в островном регионе также продолжается строительство крупных спортобъектов. Среди них - легкоатлетический манеж, пятиэтажный центр водных видов спорта и универсальный спорткомплекс. Благодаря ним в области смогут проводить крупные соревнования не только по зимним видам спорта, но и по летним.
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