В Сахалинской области открылись дополнительные кабинеты психологов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Российской Федерации вступил в силу новый порядок оказания медицинской помощи по психиатрии. В соответствии с документом в поликлинических отделениях части центральных районных больниц региона открылись кабинеты медико-психологического консультирования. А на базе областной психиатрической больницы появились дополнительные структурные подразделения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Стрессы, расстройства - состояния, возникающие у людей достаточно часто. Не каждый человек в таких обстоятельствах пойдет к врачу. Специалисты считают, что, если такие ситуации регулярно выбивают почву из-под ног, нужно обратиться в медучреждение. Медицинская помощь на начальном этапе не требует постановки на учет, а поддерживающий курс поможет вернуть спокойствие и предотвратить более серьезные последствия для здоровья. Открытие новых подразделений по всей стране анонсировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- В России вступает в силу новый порядок оказания помощи по психиатрии. В порядке есть ряд новаций, которые касаются, в том числе организации медицинской помощи, обеспечения кадрами. Появляется новая сущность - это медицинские психологи в поликлинических подразделениях, - рассказал Михаил Мурашко.

Новое отделение медико-психологической помощи в ближайшее время начнет работать в областной психиатрической больнице. В его структуре предусмотрены кабинеты консультирования, где медицинский психолог будет проводить диагностику взрослых и детей. При наличии показаний пациенты могут пройти курс индивидуальной и групповой психотерапии.

- Отделение уже создано, его возглавит опытный специалист - врач-психиатр детский, врач-психотерапевт Владислав Кузнецов. - Информация о наборе в группы будет размещена до конца месяца на сайте и на страницах учреждения в социальных сетях. Так же в структуре отделения организован социально-правовой отдел, в который могут обратиться пациенты и их родственники для получения бесплатной юридической и социальной помощи. Запись на консультацию в отдел социально-правовой помощи осуществляется через лечащего врача на приеме, - прокомментировала главный врач областной психиатрической больницы Дарья Трифонова.

В районах для оказания медико-психологической помощи открыты кабинеты психологов. Специалисты начали прием в поликлиниках Холмской, Углегорской, Александровск-Сахалинской, Тымовской, Томаринской, Смирныховской, Охинской и Ногликской центральных районных больниц. Также в ближайшее время такие кабинеты откроются в Макарове, Аниве и на Курилах.