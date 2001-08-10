Около 30 пассажиров, прилетевших из Москвы на Камчатку, остались без багажа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Без багажа остались несколько десятков пассажиров, прибывших на Камчатку из Москвы 3 июля, сообщает телеканал "41 Регион".

После восьмичасового полета на борту "Аэрофлота" путешественники надеялись поскорее получить свои вещи и, наконец, расслабиться, но вскоре эти планы были нарушены.

"Мы летели рейсом 1734. Когда не нашли свой багаж на ленте, нам сказали, что багаж прилетел не весь", - рассказала одна из пассажирок самолета.

По словам собеседницы телеканала, из-за большого количества людей ей и ее спутникам пришлось отстоять в очереди примерно час. При этом они отправились писать заявления далеко не последними.

В отделе розыска багажа аэропорта корреспонденту "41 РЕГИОНА" сообщили, что приняли порядка 20-30 обращений от пассажиров московского рейса. О причинах произошедшего в воздушной гавани пока ничего не знают, но обеспокоенным людям обещали сделать все возможное для скорейшего разрешения ситуации.

Тем не менее, части пассажиров получить свои вещи удалось, а некоторые забрали с ленты непривычно большое количество багажа.

По словам пассажиров, двое мужчин, летевших московским рейсом, вывезли из аэропорта две огромные тележки с коробками. В связи с этим возникло предположение, что именно из-за такого объемного груза на борту самолета не хватило место для вещей других людей.