Тихоокеанское
информационное агентство
5 Июля 2023
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11:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военный прокурор встретился с членами семей военнослужащих, принимающих участие в СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный прокурор 318 военной прокуратуры гарнизона полковник юстиции Феликс Мамот 30 июня т.г. в рамках личного приема граждан встретился с военнослужащими, получившими ранение и проходящими лечение в Сахалинском областном реабилитационном центре, а также членами их семей, рассказали ТИА "Острова" в военной прокуратуре.

Поступившие вопросы и обращения заявителей касались медицинского обслуживания, реабилитационных мероприятий, деятельности военно-врачебной комиссии, предоставления отпусков, льгот и социальных гарантий.

Всем обратившимся даны необходимые разъяснения. По сообщениям, требующим прокурорского вмешательства, организованы проверочные мероприятия.

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