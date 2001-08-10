В Южно-Сахалинске фасады домов на ул. Ленина продолжают преображаться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в рамках реализации муниципальной программы капитально отремонтируют 10 многоквартирных домов на ул. Ленина, расположенных на участке от ул. Сахалинской до ул. Поповича. В том числе будут обновлены и фасады зданий, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Помимо замены входных групп, дверей и окон в местах общего пользования, а в некоторых случаях и отмостки, будут проведены работы по утеплению фасадов - их планируется привести к единому стилю. Ранее подобная работа была проведена на ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до Коммунистического проспекта.

- Капитальный ремонт разбит на этапы. В этом году мы завершаем первый и переходим ко второму. Работы будут вестись одновременно по западной и восточной стороне ул. Ленина. Обновление лицевой стороны фасадов завершится ко Дню города. Весь объем работ закончим в начале октября. Подрядные организации отобраны, они приступят к ремонту по мере полной готовности, - рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов.

Всего в этом году за счёт муниципалитета и фонда капитального ремонта в городском округе будет отремонтировано 27 фасадов многоквартирных домов.