Набережная Рогатки в Южно-Сахалинске получит новый облик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко проверили, как идёт подготовка ко второму этапу комплексного благоустройства набережной реки Рогатки. Средства на реконструкцию северной стороны набережной выделены из федерального бюджета.

- Люди хотят жить в комфортных городах. По 25 городам Дальнего Востока, включая Южно-Сахалинск, ведётся работа, чтобы сделать их благоустроенными, сделать их комфортнее для жизни. Такое поручение дал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Вначале идёт подготовка мастер-плана, а потом начинается модернизация городов. Мы это поручение выполняем. Будем докладывать об этом главе государства в сентябре на Восточном экономическом форуме. Работа по благоустройству территорий продолжится, а значит, города Дальнего Востока станут таким местом, куда люди будут хотеть приезжать, жить и работать. Сахалин в эту сторону сегодня движется. Областному центру Южно-Сахалинску есть к чему стремиться, - сказал Юрий Трутнев, знакомясь с проектом реконструкции набережной.

- На Сахалине мы видим комплекс работ по улучшению городской среды. Благоустройство парков, скверов, создание велодорожек, новых туристических объектов меняет облик островной столицы, делает город более привлекательным для посетителей, а значит, и для бизнеса, - считает министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В рамках благоустройства здесь создаётся многофункциональная зона для отдыха и прогулок горожан. Планируется построить амфитеатр с видом на воду, обустроить зону с навесом, установить малые архитектурные формы и арт-объекты, провести озеленение. Предусмотрены прогулочные зоны. Первая очередь реконструкции должна завершиться в конце июля.

- Весь проект комплексного благоустройства набережной реки Рогатки разделен на шесть очередей. Сейчас заканчивается первая. Это южная часть набережной. На реализацию второй очереди - северная сторона реки - мы получили средства из федерального бюджета. Третья очередь - это вело-пешеходный мост, который соединит городской парк и набережную. Для нас это очень важно, поскольку парк очень ёмкий, полтора миллиона посещений в год. Затем будет четвёртая очередь - до улицы Физкультурной. И мимо корейского сквера и Дома культуры "Родина" мы проходим по набережной к проспекту Мира. Таким образом, реализация проекта завершит задачу интегрирования рекреационных зон в городскую среду, - рассказала Ирина Герасимова, директор департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска.

Набережная для города - объект долгожданный. За прошедшие годы неоднократно поднимались вопросы по благоустройству территории. Работы по первому этапу стартовали в прошлом году.

Основным объектом приложения сил стал участок в районе гостиницы "Турист". В первую очередь там были выполнены инженерные работы, обустройство пристенного дренажа, облицовка стен. И одновременно архитекторы взялись за создание концепции благоустройства этой территории, призванной украсить и саму реку, и город.

- Бюджетные средства должны работать на благо людей - повышать доступность социальных объектов, создавать комфортную городскую среду. Именно поэтому было принято принципиальное решение поддержать реализацию этого проекта. Областная столица нуждается в благоустроенной набережной, на это есть запрос и у ее жителей, и у гостей города. Убежден, что это место станет одной из визитных карточек Южно-Сахалинска и излюбленным местом летного отдыха горожан, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В марте текущего года проект по второму этапу большой реконструкции набережной северного берега реки Рогатки был отправлен на Всероссийский конкурс по формированию комфортной городской среды и в конце апреля стало известно, что он вошел в число победителей.

Администрации города Южно-Сахалинска был предоставлен грант из федерального бюджета.

- Несомненно, это большая победа, которая позволяет привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на такие масштабные проекты, как благоустройство набережной реки Рогатки, - комментирует министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна. - Благодаря жителям областного центра, которые принимают участие в голосовании по выбору территории и общественных обсуждениях по её наполнению, наши проекты будут иметь возможность побеждать и реализовываться в том виде, в котором хотят горожане.

- Сейчас мы укладываем натуральную гранитную плитку, устанавливаем малые архитектурные формы, смонтировали каркас остановки. В западной части территории появится памятная стела. Ведём активные работы по посадке зеленых насаждений, - рассказал заместитель генерального директора компании-подрядчика Сергей Табаков.

Между собой строители называют проект "Рябиновой набережной". "Это связано с тем, что вдоль набережной растет рябина, и наряду со светлыми элементами здесь используются красные конструкции. Особенно сильный контраст будет виден зимой, когда выпадет снег, - поделился проектировщик, директор компании "Конкрит Джангл" Феликс Машков.

По словам мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина, набережная станет ещё одним центром притяжения горожан и гостей островной столицы. "При этом мы создадим здесь памятник, чтобы отдать дань уважения почетным жителям Южно-Сахалинска. Уверен, со временем это место станет еще и историческим, - подчеркнул он.

На обновленной территории устанавливают скамейки. Готовят композицию "Причал" - как обрамление спуска к воде, здесь также можно будет отдохнуть. При проведении работ используются качественные материалы, способные противостоять переменчивому островному климату - нержавеющая сталь, высококачественный бетон, гранитная брусчатка и дерево на легкозаменяемых элементах.