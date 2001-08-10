Углегорск становится чайной столицей Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
День чая пройдёт в Углегорске 8 июля. В этом году праздник отмечает юбилей, его отметят уже в 10-й раз. Это зрелищное мероприятие, которое стало мощной объединяющей силой. Слух об этом народном празднике разлетелся далеко за пределы Сахалина, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Ежегодно это событие прирастает новыми развлечениями. Чтобы посмотреть и стать участником ярких народных гуляний, люди приезжают из разных уголков острова и даже с материка. Количество блинопеков в этом году станет абсолютным рекордом праздника. Более 20 команд поборются в кулинарном сражении. По доброй традиции в разгар торжества пройдет чествование семейных пар, отметивших в этом году юбилеи свадьбы. Гостей праздника ждет массовое чаепитие и народное голосование за самый ароматный чай и самый вкусный блин. Наряду с блинами гостей ждут бесплатные сладости, которые предоставят местные предприниматели.
Добавят красок празднику "Анимационная площадка для детей", фото-зоны, мастер классы по декоративно-прикладному творчеству, аквагрим, мастер класс по росписи деревянных матрёшек, работа спортивных площадок "Лапта" и "Жим гири", площадка "Дерево желаний", выставки. Акция в поддержку участников СВО (роспись кружек для бойцов). конкурсы костюмов, игры, мастер-классы, спортивные состязания и концерт приезжих коллективов. Все участники праздника станут обладателями авторских сувениров, дипломов и подарков.
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