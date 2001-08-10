В Южно-Сахалинске капитально отремонтировали дворы в переулке Отдаленном

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершился капитальный ремонт территорий дворов в переулке Отдаленном № 2Б, 2В, 2Г, 2Д. Здесь заасфальтированы проезжая часть и тротуары, установлены лавочки и урны, засеян газон. Общая площадь ремонта составила порядка 2400 квадратных метров.

Напомним, ремонт дворовых территорий в Южно-Сахалинске находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина. Глава города регулярно выезжает на объекты, также по его поручению инспекционные осмотры проводят руководители и специалисты профильных департаментов. Кроме того, в работу активно включаются городские общественники.

Подрядная организация ООО «Анивское СМУ» зашла на объект в апреле этого года и на сегодняшний день практически завершила работы. Строителям осталось выполнить несколько штрихов в части очистки дороги и устройства люков. Как отметил председатель Дорожного общественного совета Валерий Ерохов, внешний вид дворов заметно преобразился, теперь здесь комфортно проводить время. Его мнение также поддерживает представитель Совета Олег Меркушев.

– Соблюдены условия для маломобильных граждан – удобные уклоны, хорошо сделана тактильная плитка. Продуманы моменты в части отвода воды — это значит, что на новом асфальте после дождя не образуются лужи. Главное, что жители двора довольны. Получив новый благоустроенный двор, они высаживают цветы, создают уют, – рассказал представитель Дорожного общественного совета Олег Меркушев.

Жительница переулка Отдаленного Дина Трущенко отмечает, что живет в районе с 1982 года. Благоустройства здесь ждали давно. И, конечно, с первого дня ремонта многие жители также контролировали, как идут работы.

– Бригада выполнила работу добросовестно. Сделали всё красиво, чисто. Замечаний у нас нет, – отметила Дина Геннадьевна.

Добавим, капитальный ремонт дворов в переулке Отдаленном выполнен в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы». Всего в этом году в городском округе планируется капитально отремонтировать около 20 объектов. Кроме того, в областном центре будет выполнен текущий ремонт на территории 605 дворов. Работы ведутся при поддержке правительства области и губернатора Валерия Лимаренко.