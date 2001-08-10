Новый аэровокзал на Сахалине сможет принимать до шести тысяч пассажиров в час
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершилось строительство аэровокзала. Это самый большой комплекс на Дальнем Востоке с мощностью обслуживания до шести тысяч пассажиров в час. В год воздушная гавань сможет принимать до пяти млн пассажиров.
Территория нового аэровокзала занимает 47 тысяч кв. метров. В нем есть все для комфорта жителей и гостей островного региона. В помещениях оборудовали 26 стоек регистрации, залы ожидания с розетками для мобильных устройств, кафе, магазины, 8 пунктов досмотра, 50 кабин паспортного контроля, 11 выходов на посадку. А система обработки багажа занимает более километра.
В настоящее время аэровокзал работает в тестовом режиме. Уже проверяется табло и оборудование для досмотров. Открытие комплекса планируется сразу после получения положительных результатов всех проверок.
Губернатор островного региона Валерий Лимаренко уже осмотрел комплекс и отметил, что даже самые опытные и прихотливые путешественники будут удивлены тем, какую масштабную работу проделали специалисты при возведении данного комплекса.
Аэровокзал станет важной главой в развитии туризма. Ведь раньше туроператорам приходилось объяснять гостям острова, почему современный регион встречает их в таком маленьком и неудобном аэропорту.
Как отметил владелец туристического агентства в Москве Владимир Кулешов, интерес туристов к Сахалинской области растет с каждым годом. При упоминании острова все сначала удивляются, а потом с удовольствием отправляются в путешествие. Возвращаются все в восторге. Но раньше существовала проблема с аэропортом. Он не мог претендовать на звание воздушных ворот региона-лидера. Владимир Кулешов добавил, что теперь все изменится. И туристическая отрасль Сахалинской области начнет новый этап своего развития совершенно другими темпами.
- Наконец, я могу поздравить всех сахалинцев и россиян с тем, что новый аэровокзал построен, - сказал Владимир Кулешов.
По словам депутата Собрания Корсаковского района Ильи Логачева, прежнее здание уже не справлялось с нагрузкой. Особым образом это чувствовалось во время ожидания популярного рейса до Москвы, когда сотням пассажиров приходилось ютиться в узком и неудобном помещении практически без удобств с одним кафе и одной уборной. Но в новом комплексе, уверен парламентарий, ожидание полета будет комфортным.
На строительстве аэровокзального комплекса регион не остановится. В скором времени на Сахалине планируется начать возведение новой взлетно-посадочной полосы. Это позволит самолетам выходить на посадку и взлет в более сложных метеоусловиях, а также увеличит регулярность рейсов. Это привлечет еще больше туристов на Сахалин и улучшит комфорт местных жителей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:05 28 Июня В Сахалинской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый, оказывавший помощь телефонным мошенникам в качестве курьера
09:36 30 Июня Администрация города не отказывается от планов по созданию зоны отдыха в районе пересечения ул. Комсомольской и Н. Смирнова
09:37 28 Июня В Литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» открывается выставка «В окопах Сталинграда»
17:13 27 Июня В администрации Южно-Сахалинска продолжают внедрять проекты по бережливым технологиям
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
Выбор редакции
- 14:26 Вчера Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
- 12:25 Вчера Ветераны настольного тенниса сразились на чемпионате Сахалинской области
- 09:06 Вчера Сергей Надсадин поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником
- 17:11 30 Июня «БеговелоБум» на Сахалине объединил около 60 юных дальневосточных спортсменов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?