Новый аэровокзал на Сахалине сможет принимать до шести тысяч пассажиров в час

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске завершилось строительство аэровокзала. Это самый большой комплекс на Дальнем Востоке с мощностью обслуживания до шести тысяч пассажиров в час. В год воздушная гавань сможет принимать до пяти млн пассажиров.

Территория нового аэровокзала занимает 47 тысяч кв. метров. В нем есть все для комфорта жителей и гостей островного региона. В помещениях оборудовали 26 стоек регистрации, залы ожидания с розетками для мобильных устройств, кафе, магазины, 8 пунктов досмотра, 50 кабин паспортного контроля, 11 выходов на посадку. А система обработки багажа занимает более километра.

В настоящее время аэровокзал работает в тестовом режиме. Уже проверяется табло и оборудование для досмотров. Открытие комплекса планируется сразу после получения положительных результатов всех проверок.

Губернатор островного региона Валерий Лимаренко уже осмотрел комплекс и отметил, что даже самые опытные и прихотливые путешественники будут удивлены тем, какую масштабную работу проделали специалисты при возведении данного комплекса.

Аэровокзал станет важной главой в развитии туризма. Ведь раньше туроператорам приходилось объяснять гостям острова, почему современный регион встречает их в таком маленьком и неудобном аэропорту.

Как отметил владелец туристического агентства в Москве Владимир Кулешов, интерес туристов к Сахалинской области растет с каждым годом. При упоминании острова все сначала удивляются, а потом с удовольствием отправляются в путешествие. Возвращаются все в восторге. Но раньше существовала проблема с аэропортом. Он не мог претендовать на звание воздушных ворот региона-лидера. Владимир Кулешов добавил, что теперь все изменится. И туристическая отрасль Сахалинской области начнет новый этап своего развития совершенно другими темпами.

- Наконец, я могу поздравить всех сахалинцев и россиян с тем, что новый аэровокзал построен, - сказал Владимир Кулешов.

По словам депутата Собрания Корсаковского района Ильи Логачева, прежнее здание уже не справлялось с нагрузкой. Особым образом это чувствовалось во время ожидания популярного рейса до Москвы, когда сотням пассажиров приходилось ютиться в узком и неудобном помещении практически без удобств с одним кафе и одной уборной. Но в новом комплексе, уверен парламентарий, ожидание полета будет комфортным.

На строительстве аэровокзального комплекса регион не остановится. В скором времени на Сахалине планируется начать возведение новой взлетно-посадочной полосы. Это позволит самолетам выходить на посадку и взлет в более сложных метеоусловиях, а также увеличит регулярность рейсов. Это привлечет еще больше туристов на Сахалин и улучшит комфорт местных жителей.