Сергей Надсадин обсудил с руководством АО «Совхоз «Тепличный» вопросы озеленения города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин посетил АО «Совхоз Тепличный» - предприятие, которое ежегодно принимает масштабное участие в озеленении областной столицы.
Современный облик Южно-Сахалинска невозможно представить без продукции АО «Совхоз «Тепличный». В 2023 году для благоустройства города у предприятия было заказано около 700 тысяч саженцев. Более 20 наименований однолетних и многолетних растений от совхоза украшают улицы областной столицы.
Напомним, в этом году у муниципалитета беспрецедентные планы - высадить на улицах миллион цветов. Участники встречи обсудили, что хороших результатов добиться можно только в рамках командной слаженной работы. Мероприятия по высадке цветов в городе ведут две подрядные организации.
- Мы ежегодно наращиваем темпы по озеленению. Наше обязательство высадить в городе миллион цветов - это не только прекрасная инициатива, но и большая ответственность. Виктор Борисович обратил мое внимание на то, что график вывозки рассады из теплиц должен быть максимально синхронизирован с готовностью цветка к высадке в открытый грунт. Контакт с подрядчиками должен быть в ежедневном режиме. Вопрос взят на контроль, - отметил мэр Сергей Надсадин.
Генеральный директор АО «Совхоз «Тепличный» Виктор Бутков отметил, что разговор с главой города и ответственными специалистами вышел продуктивный - в рамках производственно-технического совещания проговорили не только текущую ситуацию, но и наметили планы на следующий год.
- Надеемся, что наш многолетний опыт, который нарабатывался десятилетиями, специалисты администрации будут брать на вооружение и мы действительно сделаем наш город еще более ярким, современным и комфортным, - прокомментировал Виктор Бутков.
Напомним, вопросы благоустройства и озеленения - один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика».
Озеленение в областной столице продолжается. С каждым днем территорию города украшает всё больше ярких клумб и цветников. В масштабную работу активно включаются школы, детсады и другие организации. Администрация призывает горожан бережно относиться к городской красоте - не вытаптывать газоны, следить за сохранностью клумб и беречь цветы.
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