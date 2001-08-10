Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Около 7000 растений с клумбы в районе дома №279 по ул. Ленина переехали на новые места. В понедельник, 3 июля, специалисты МБУ «Зеленый город» бережно убрали цветы бегонии, вербены, сальвии, чтобы затем украсить ими улицы Горького и Анкудинова.
Данная работа проведена по поручению мэра города Сергея Надсадина, который ранее побывал на месте. Подробнее об этом рассказал директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян:
- Озеленение – одно из важных направлений работы, которому мэр уделяет пристальное внимание. Так как данный участок улицы сейчас находится в ремонте, чтобы сохранить растения и было принято решение о пересадке. После завершения работ мы оценим площадь клумбы и разработаем новые цветочные композиции.
Напомним, в этом году объемы озеленения островной столицы увеличены в два раза. Улицы Южно-Сахалинска и его пригородов украсит миллион цветов.
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