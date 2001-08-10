Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2023
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Продолжается капитальный ремонт улиц и дорог в Южно-Сахалинске
09:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинских школьников наградили именными стипендиями мэра города

Южносахалинских школьников наградили именными стипендиями мэра города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 юношей и девушек удостоены именной стипендии  за особые успехи в в учебной, творческой и исследовательской деятельности, спорте и искусстве. От имени главы города с большим достижением школьников поздравила вице-мэр Елена Федорова. 

В приветственном слове она подчеркнула, что в областном центре многое делается для того, чтобы у юных горожан были возможности для реализации, раскрытия творческих возможностей, получения достойного образования. Южно-Сахалинск взял хороший темп по ремонту школ, обновлению материально-технической базы учреждений образования.

– Ребята, мы гордимся вашими результатами. Ваши достижения – это огромный созидательный потенциал Южно-Сахалинска, будущее нашего города, – сказала Елена Федорова. Отдельные слова благодарности вице-мэр адресовала педагогам и родителям ребят, которые всегда поддерживают школьников и помогают им добиваться успехов.

Также в мероприятии приняли участие вице-мэр Дмитрий Хайбриев и директор департамента образования Светлана Мирова.  

По итогам 2022-2023 учебного года именной стипендии мэра удостоены:

  • Мария Воложанина, 11 Б класс школы № 5;
  • Анна Краснопольская, 11А класс школы № 1;
  • Алина Мазина, 11 А класс гимназии № 2;
  • Виктория Кирпикова, 11 А класс школы № 26;
  • Дмитрий Рудницкий, 11 Г класс лицея №1;
  • Полина Рябчук, 11 С класс гимназии № 1;
  • Анастасия Соколюк,11 Б класс школы № 8;
  • Елизавета  Чурсина, 11 Б класс школы № 22;
  • Никита Братусев, 10 Г класс лицея № 1
  • Диана  Замарацкая,10 А класс школы № 32
  • Вероника  Захарова, 10 А класс школы № 1
  • Зоя Звягинцева, 9 Г класс гимназии № 3;
  • Варвара Ершова, 10 А класс школы № 6;
  • Максим Имодо, учащийся 9 А класса школы № 30;
  • Алексей Карпов,  10 Б класс школы № 16;
  • Анна Князева, 9 Б класс Восточной гимназии;
  • Анастасия Масюк, 10 класс школы № 34 села Березняки;
  • Елизавета Переверзева, 9 В класс школы № 22;
  • Вадим Петраченко 10 Б класс лицея № 2;
  • Диана Разова, 10 А класс школы № 6;
  • Александр Резвов, 10 Б класс гимназии № 3;
  • Юлиана Сердега, 10 А класс школы № 16;
  • Анна Хатнюкова, 10 В класс школы № 26;
  • Максим Чернецкий, 9 А класса школы № 8;
  • Мария Шишова, 10 А класса лицея № 2.

 

Семеро ребят – дипломантов фестивалей, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, а также три коллектива удостоены премии «Творческая одарённость». Награду им вручила заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова. Премию получили:

 

  • Мелисса Власова, 11 В класс школы № 22;
  • Виктория Лемешинская, 7 Б класс гимназии № 3;
  • Мария Мощенко, дворец детского юношеского творчества;
  • Син Сон Ми,  9 В класс лицея № 1;
  • Полина Синякина, 7 А класс лицея № 1;
  • Анастасия Тян, дворец детского юношеского творчества;
  • Софья Хе, 6 Г класс школы № 6;
  • вокальный ансамбль «Радуга» гимназии № 3;
  • творческий коллектив «Переменка» школы № 6;
  • Театральный коллектив «Классный театр» школы № 5                                            

 

Важной частью торжественной церемонии также стало награждение премией «Интеллект». Наград удостоены медиа-центр лицея № 1, который стал победителем фестиваля детской прессы, команда лицея № 2, одержавшая победу в чемпионате города по интеллектуальным играм в младшей возрастной категории и команда гимназии №3, которая также взяла первое место в чемпионате по интеллектуальным играм в средней возрастной категории. Также в ходе мероприятия были отмечены ребята, проявившие себя на предметных олимпиадах. Премией «Лучший по предмету» награждены:

 

  • Никита Братусев, 10 Г класс лицея № 1;
  • Дмитрий Карпачев, 11 А класс школы № 8;
  • Алексей Карпов, 10 Б класс школы № 16;
  • Илья Ким 11 Б класс школы № 6;
  • Эдуард Ким, 11 А класс гимназии № 2;
  • Ксения Кириченко, 11 О класс гимназии № 1;
  • Анна Князева 9 Б класс Восточной гимназии;
  • Дарья Козлова, 10 Б класс лицея № 1;
  • Аливия Королёнок, 11 В класс гимназии № 2;
  • Александра Котликова, 10 Б класс гимназии № 2;
  • Анна Краснопольская,11 А класс школы № 1;
  • Милана Луценко, 10 Б класс лицея № 1;
  • Алина Мазина, 11 А класс гимназии № 2;
  • Анна Мордовина, 11 А класс школы № 26;
  • Кирилл Пак,11 О класс гимназии № 1;
  • Виктор Печеник, 11 класс Кадетской школы;
  • Роман Резников,10 Б класс гимназии № 2;
  • Ян Токранов, 11 Б класс школы № 22;
  • Даниил Цыкура10 А класса школы № 20;

 

Добавим, церемония награждения именной стипендией мэра проходит ежегодно с 2006 года по итогам учебного года.

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