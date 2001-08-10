Южносахалинских школьников наградили именными стипендиями мэра города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 юношей и девушек удостоены именной стипендии за особые успехи в в учебной, творческой и исследовательской деятельности, спорте и искусстве. От имени главы города с большим достижением школьников поздравила вице-мэр Елена Федорова.

В приветственном слове она подчеркнула, что в областном центре многое делается для того, чтобы у юных горожан были возможности для реализации, раскрытия творческих возможностей, получения достойного образования. Южно-Сахалинск взял хороший темп по ремонту школ, обновлению материально-технической базы учреждений образования.

– Ребята, мы гордимся вашими результатами. Ваши достижения – это огромный созидательный потенциал Южно-Сахалинска, будущее нашего города, – сказала Елена Федорова. Отдельные слова благодарности вице-мэр адресовала педагогам и родителям ребят, которые всегда поддерживают школьников и помогают им добиваться успехов.

Также в мероприятии приняли участие вице-мэр Дмитрий Хайбриев и директор департамента образования Светлана Мирова.

По итогам 2022-2023 учебного года именной стипендии мэра удостоены:

Мария Воложанина, 11 Б класс школы № 5;

Анна Краснопольская, 11А класс школы № 1;

Алина Мазина, 11 А класс гимназии № 2;

Виктория Кирпикова, 11 А класс школы № 26;

Дмитрий Рудницкий, 11 Г класс лицея №1;

Полина Рябчук, 11 С класс гимназии № 1;

Анастасия Соколюк,11 Б класс школы № 8;

Елизавета Чурсина, 11 Б класс школы № 22;

Никита Братусев, 10 Г класс лицея № 1

Диана Замарацкая,10 А класс школы № 32

Вероника Захарова, 10 А класс школы № 1

Зоя Звягинцева, 9 Г класс гимназии № 3;

Варвара Ершова, 10 А класс школы № 6;

Максим Имодо, учащийся 9 А класса школы № 30;

Алексей Карпов, 10 Б класс школы № 16;

Анна Князева, 9 Б класс Восточной гимназии;

Анастасия Масюк, 10 класс школы № 34 села Березняки;

Елизавета Переверзева, 9 В класс школы № 22;

Вадим Петраченко 10 Б класс лицея № 2;

Диана Разова, 10 А класс школы № 6;

Александр Резвов, 10 Б класс гимназии № 3;

Юлиана Сердега, 10 А класс школы № 16;

Анна Хатнюкова, 10 В класс школы № 26;

Максим Чернецкий, 9 А класса школы № 8;

Мария Шишова, 10 А класса лицея № 2.

Семеро ребят – дипломантов фестивалей, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, а также три коллектива удостоены премии «Творческая одарённость». Награду им вручила заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова. Премию получили:

Мелисса Власова, 11 В класс школы № 22;

Виктория Лемешинская, 7 Б класс гимназии № 3;

Мария Мощенко, дворец детского юношеского творчества;

Син Сон Ми, 9 В класс лицея № 1;

Полина Синякина, 7 А класс лицея № 1;

Анастасия Тян, дворец детского юношеского творчества;

Софья Хе, 6 Г класс школы № 6;

вокальный ансамбль «Радуга» гимназии № 3;

творческий коллектив «Переменка» школы № 6;

Театральный коллектив «Классный театр» школы № 5

Важной частью торжественной церемонии также стало награждение премией «Интеллект». Наград удостоены медиа-центр лицея № 1, который стал победителем фестиваля детской прессы, команда лицея № 2, одержавшая победу в чемпионате города по интеллектуальным играм в младшей возрастной категории и команда гимназии №3, которая также взяла первое место в чемпионате по интеллектуальным играм в средней возрастной категории. Также в ходе мероприятия были отмечены ребята, проявившие себя на предметных олимпиадах. Премией «Лучший по предмету» награждены:

Никита Братусев, 10 Г класс лицея № 1;

Дмитрий Карпачев, 11 А класс школы № 8;

Алексей Карпов, 10 Б класс школы № 16;

Илья Ким 11 Б класс школы № 6;

Эдуард Ким, 11 А класс гимназии № 2;

Ксения Кириченко, 11 О класс гимназии № 1;

Анна Князева 9 Б класс Восточной гимназии;

Дарья Козлова, 10 Б класс лицея № 1;

Аливия Королёнок, 11 В класс гимназии № 2;

Александра Котликова, 10 Б класс гимназии № 2;

Анна Краснопольская,11 А класс школы № 1;

Милана Луценко, 10 Б класс лицея № 1;

Алина Мазина, 11 А класс гимназии № 2;

Анна Мордовина, 11 А класс школы № 26;

Кирилл Пак,11 О класс гимназии № 1;

Виктор Печеник, 11 класс Кадетской школы;

Роман Резников,10 Б класс гимназии № 2;

Ян Токранов, 11 Б класс школы № 22;

Даниил Цыкура10 А класса школы № 20;

Добавим, церемония награждения именной стипендией мэра проходит ежегодно с 2006 года по итогам учебного года.