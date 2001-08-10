Южносахалинских школьников наградили именными стипендиями мэра города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
25 юношей и девушек удостоены именной стипендии за особые успехи в в учебной, творческой и исследовательской деятельности, спорте и искусстве. От имени главы города с большим достижением школьников поздравила вице-мэр Елена Федорова.
В приветственном слове она подчеркнула, что в областном центре многое делается для того, чтобы у юных горожан были возможности для реализации, раскрытия творческих возможностей, получения достойного образования. Южно-Сахалинск взял хороший темп по ремонту школ, обновлению материально-технической базы учреждений образования.
– Ребята, мы гордимся вашими результатами. Ваши достижения – это огромный созидательный потенциал Южно-Сахалинска, будущее нашего города, – сказала Елена Федорова. Отдельные слова благодарности вице-мэр адресовала педагогам и родителям ребят, которые всегда поддерживают школьников и помогают им добиваться успехов.
Также в мероприятии приняли участие вице-мэр Дмитрий Хайбриев и директор департамента образования Светлана Мирова.
По итогам 2022-2023 учебного года именной стипендии мэра удостоены:
- Мария Воложанина, 11 Б класс школы № 5;
- Анна Краснопольская, 11А класс школы № 1;
- Алина Мазина, 11 А класс гимназии № 2;
- Виктория Кирпикова, 11 А класс школы № 26;
- Дмитрий Рудницкий, 11 Г класс лицея №1;
- Полина Рябчук, 11 С класс гимназии № 1;
- Анастасия Соколюк,11 Б класс школы № 8;
- Елизавета Чурсина, 11 Б класс школы № 22;
- Никита Братусев, 10 Г класс лицея № 1
- Диана Замарацкая,10 А класс школы № 32
- Вероника Захарова, 10 А класс школы № 1
- Зоя Звягинцева, 9 Г класс гимназии № 3;
- Варвара Ершова, 10 А класс школы № 6;
- Максим Имодо, учащийся 9 А класса школы № 30;
- Алексей Карпов, 10 Б класс школы № 16;
- Анна Князева, 9 Б класс Восточной гимназии;
- Анастасия Масюк, 10 класс школы № 34 села Березняки;
- Елизавета Переверзева, 9 В класс школы № 22;
- Вадим Петраченко 10 Б класс лицея № 2;
- Диана Разова, 10 А класс школы № 6;
- Александр Резвов, 10 Б класс гимназии № 3;
- Юлиана Сердега, 10 А класс школы № 16;
- Анна Хатнюкова, 10 В класс школы № 26;
- Максим Чернецкий, 9 А класса школы № 8;
- Мария Шишова, 10 А класса лицея № 2.
Семеро ребят – дипломантов фестивалей, смотров, конкурсов, олимпиад, выставок, а также три коллектива удостоены премии «Творческая одарённость». Награду им вручила заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова. Премию получили:
- Мелисса Власова, 11 В класс школы № 22;
- Виктория Лемешинская, 7 Б класс гимназии № 3;
- Мария Мощенко, дворец детского юношеского творчества;
- Син Сон Ми, 9 В класс лицея № 1;
- Полина Синякина, 7 А класс лицея № 1;
- Анастасия Тян, дворец детского юношеского творчества;
- Софья Хе, 6 Г класс школы № 6;
- вокальный ансамбль «Радуга» гимназии № 3;
- творческий коллектив «Переменка» школы № 6;
- Театральный коллектив «Классный театр» школы № 5
Важной частью торжественной церемонии также стало награждение премией «Интеллект». Наград удостоены медиа-центр лицея № 1, который стал победителем фестиваля детской прессы, команда лицея № 2, одержавшая победу в чемпионате города по интеллектуальным играм в младшей возрастной категории и команда гимназии №3, которая также взяла первое место в чемпионате по интеллектуальным играм в средней возрастной категории. Также в ходе мероприятия были отмечены ребята, проявившие себя на предметных олимпиадах. Премией «Лучший по предмету» награждены:
- Никита Братусев, 10 Г класс лицея № 1;
- Дмитрий Карпачев, 11 А класс школы № 8;
- Алексей Карпов, 10 Б класс школы № 16;
- Илья Ким 11 Б класс школы № 6;
- Эдуард Ким, 11 А класс гимназии № 2;
- Ксения Кириченко, 11 О класс гимназии № 1;
- Анна Князева 9 Б класс Восточной гимназии;
- Дарья Козлова, 10 Б класс лицея № 1;
- Аливия Королёнок, 11 В класс гимназии № 2;
- Александра Котликова, 10 Б класс гимназии № 2;
- Анна Краснопольская,11 А класс школы № 1;
- Милана Луценко, 10 Б класс лицея № 1;
- Алина Мазина, 11 А класс гимназии № 2;
- Анна Мордовина, 11 А класс школы № 26;
- Кирилл Пак,11 О класс гимназии № 1;
- Виктор Печеник, 11 класс Кадетской школы;
- Роман Резников,10 Б класс гимназии № 2;
- Ян Токранов, 11 Б класс школы № 22;
- Даниил Цыкура10 А класса школы № 20;
Добавим, церемония награждения именной стипендией мэра проходит ежегодно с 2006 года по итогам учебного года.
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