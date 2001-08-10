Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В последнее время сотрудники АО «Управление по обращению с отходами» отмечают участившиеся случаи неправильного использования баков для раздельного сбора отходов: сахалинцы складывают в сетчатые контейнеры, предназначенные для накопления вторсырья, смешанные отходы.

В связи с чем, региональный оператор напоминает о том, что именно нужно помещать в ёмкости для раздельного сбора отходов (сетчатые контейнеры).

Синие сетчатые баки предназначены для пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стеклянной тары, алюминиевых и металлических банок. Только перечисленные виды отходов можно помещать в данные контейнеры.

Пищевые остатки, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости из-под продуктов питания и другое – такие виды отходов следует помещать в баки для смешанных отходов.

Важно отметить, макулатуру и картонные коробки необходимо оставлять в сложенном виде в отсеке для крупногабаритных отходов.

Такие опасные отходы, как автомобильные шины, аккумуляторы, батарейки, ртутные лампы нельзя помещать ни в один из вышеупомянутых контейнеров. На Сахалине организованы специализированные пункты сбора. Со списком адресов можно ознакомиться на сайтах АО «Управление по обращению с отходами» и министерства ЖКХ области, а также на официальных страницах в соцсетях.

- Неправильно выброшенные отходы чаще всего отправляются на захоронение. Это безусловно отражается на состоянии окружающей природной среды и, следовательно, ухудшает качество жизни людей. Раздельный сбор отходов позволяет перерабатывать больше материалов, что уменьшает потребление первичных природных ресурсов для производства товаров, а также сокращает количество захораниваемых отходов, - отметил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.

Региональный оператор в очередной раз призывает сахалинцев ответственно подходить к раздельному накоплению отходов и правилам пользования контейнеров, а также уважительно относиться к труду сотрудников коммунальной службы.