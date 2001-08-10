Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В последнее время сотрудники АО «Управление по обращению с отходами» отмечают участившиеся случаи неправильного использования баков для раздельного сбора отходов: сахалинцы складывают в сетчатые контейнеры, предназначенные для накопления вторсырья, смешанные отходы.
В связи с чем, региональный оператор напоминает о том, что именно нужно помещать в ёмкости для раздельного сбора отходов (сетчатые контейнеры).
Синие сетчатые баки предназначены для пластиковых бутылок, флаконов от бытовой химии, стеклянной тары, алюминиевых и металлических банок. Только перечисленные виды отходов можно помещать в данные контейнеры.
Пищевые остатки, средства личной гигиены, неперерабатываемые емкости из-под продуктов питания и другое – такие виды отходов следует помещать в баки для смешанных отходов.
Важно отметить, макулатуру и картонные коробки необходимо оставлять в сложенном виде в отсеке для крупногабаритных отходов.
Такие опасные отходы, как автомобильные шины, аккумуляторы, батарейки, ртутные лампы нельзя помещать ни в один из вышеупомянутых контейнеров. На Сахалине организованы специализированные пункты сбора. Со списком адресов можно ознакомиться на сайтах АО «Управление по обращению с отходами» и министерства ЖКХ области, а также на официальных страницах в соцсетях.
- Неправильно выброшенные отходы чаще всего отправляются на захоронение. Это безусловно отражается на состоянии окружающей природной среды и, следовательно, ухудшает качество жизни людей. Раздельный сбор отходов позволяет перерабатывать больше материалов, что уменьшает потребление первичных природных ресурсов для производства товаров, а также сокращает количество захораниваемых отходов, - отметил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.
Региональный оператор в очередной раз призывает сахалинцев ответственно подходить к раздельному накоплению отходов и правилам пользования контейнеров, а также уважительно относиться к труду сотрудников коммунальной службы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:09 Сегодня На Сахалине завершили строительство крупнейшего на Дальнем Востоке аэровокзального комплекса
09:37 Сегодня Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
12:52 Сегодня Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
- 10:49 Сегодня В Южно-Сахалинске пройдёт день бесплатной юридической помощи участникам СВО и их родственникам
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 09:04 22 Июня Андрей Турчак и Анна Цивилева провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
Выбор редакции
- 15:54 Сегодня В Южно-Сахалинске проходит Неделя профилактики рака легких
- 12:52 Сегодня Сахалинцев просят ответственно подходить к правилам пользования сетчатыми контейнерами
- 10:25 Сегодня Сахалинка Анастасия Парохина взяла бронзу чемпионата России по вольной борьбе
- 09:37 Сегодня Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?