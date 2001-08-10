В Южно-Сахалинске продолжается ремонт и перекрытие дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с погодными условиями на завтра перенесено перекрытие сквозного проезда по ул. Зацаринного в районе детского сада № 6 для проведения работ по устройству приподнятых пешеходных переходов. Таким образом, проезд будет перекрыт 30 июня с 9.00 до 18.00. Перекрытие сквозного проезда в районе дома № 18 отменяется.

Продолжается ремонт ул Пуркаева на участке от пересечения с ул. Ленина до ул. Железнодорожной, ведется устройство бордюров в юго-восточной части кольцевого движения.

Напоминаем, что до 6 июля на ремонт закрыт участок ул. Крайней от пр. Мира до перекрестка с ул. Физкультурной.

Открыт проезд на ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной проводится ремонт основания моста. Действует временное ограничение в виде сужения проезда.

Также продолжается ремонт пр. Победы: для движения перекрыты две полосы движения с запада на восток в районе дома №19. Проезд возможен по встречному направлению. Движение с востока на запад также организовано в одну полосу.

Закрыта для движения одна полоса по восточной стороне ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничения продлятся ориентировочно до 6 июля с последующим переходом на другой участок. Здесь ведется реконструкция сетей водоотведения.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной, движение закрыто на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной. Работы продлятся до 20 июля.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Объезд возможен по ул. Украинской. Движение общественного транспорта скорректировано: городской маршрут №34 не заезжает на ул. Карьерную, а двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, а затем до разворотной площадки выше Дорожной больницы (Украинская, 10) и обратно. Работы связаны с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону, ограничения продлятся до середины августа.

Также до 15 июля действуют ограничения движения на внутриквартальном проезде в районе здания по пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ «Коралл»). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по ремонту указанной автомобильной дороги с восстановлением изношенного асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части.

Принимая во внимание погодные условия, высокую интенсивность движения автомобильного транспорта и состояние дорожного полотна, работы ведутся при отсутствии осадков ускоренными темпами, в том числе и в дневное время. Ожидаемое завершение работ - 20 июля.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.

В работах по содержанию улично-дорожной сети города сегодня задействованы 56 единиц техники и 96 рабочих.

Утром 29 июня на городские маршруты общественного транспорта вышло 202 автобуса. Их движение в режиме онлайн можно отслеживать на сайте Go2bus. Диспетчерская служба единого оператора: 55-65-15. Кроме того, с мобильных телефонов можно совершать звонки по короткому номеру *6515. Диспетчерская служба работает с 06.00 до 23.00. Информация о дорожной обстановке также оперативно размещается в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью.

Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска продолжают проверять качество содержания дворовых территорий. Сегодня специалисты работают на ул. Вокзальной, Ленина, Сахалинской, Торговой, Коммунистическом проспекте, а также отрабатывают адресные заявки. В среду, 28 июня, трем управляющим компаниям выданы предостережения. Уточним, южносахалинцы могут направить замечания по вопросам содержания придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону: 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону: 300-785 (доб. 1-5).