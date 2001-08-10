Волонтер из Сахалинской области выиграла билет в арктическую экспедицию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Татьяна Манакова – руководитель регионального отделения РДДМ в Сахалинской области – выиграла «Билет в Арктику», благодаря которому она сможет присоединиться к одной из ближайших экспедиций общественного проекта «Чистая Арктика», увидеть самые отдаленные и заповедные уголки русского Севера и помочь сохранить уникальную природу Заполярья.
Двести волонтеров со всей страны на форуме «Арктика. Лед тронулся» участвовали в субботниках и благоустройстве территорий в Мурманске, обсуждали развитие северных территорий и учились выживать в суровых арктических условиях – но счастливый билет в Арктику вытащили только четырнадцать человек. Среди них – Татьяна Манакова, руководитель регионального отделения РДДМ в Сахалинской области, которая наравне со всеми участвовала в мероприятиях проекта и набрала нужное количество баллов для того, чтобы получить «путевку» в экспедицию. «Впечатления от форума самые приятные, позитивные. До сих пор не могу поверить, что это было со мной, потому что, посетив прекрасную Мурманскую область, мы не спали, чтобы успеть увидеть все красоты и поучаствовать во всех активностях форума. Самое яркое впечатление – помочь всем вместе, большой командой, сделать Арктику чище. И, конечно же, выигрыш "Билета в Арктику" казался какой-то сказочной мечтой, которая стада реальностью. Спасибо организатором форума за то, что делают мечты явью», – сказала Татьяна.
Вручение большого символического билета состоялось на официальной церемонии закрытия форума, награду победители получали из рук сенатора Татьяны Сахаровой и руководителя проектного офиса «Чистой Арктики»
Андрея Нагибина. рассказали, что молодые люди за три дня проделали большую работу – они участвовали в мозговых штурмах, ночью убирались на берегу Кольского залива и даже помогали поднимать из его акватории часть затонувшего судна весом 80 тонн.
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