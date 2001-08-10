Тихоокеанское
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17:22, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске определят передовиков строительной отрасли

В Южно-Сахалинске определят передовиков строительной отрасли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министерство строительства Сахалинской области продолжает приём заявок на участие в областном конкурсе, который определит лучшую строительную организацию и предприятие промышленности строительных материалов и стройиндустрии.

Цель конкурса –  выявление наиболее эффективно работающих организаций и предприятий строительного комплекса по итогам 2022 года, а также распространение передового опыта в сфере строительства и промышленности строительных материалов.

Заявки принимаются до 20 июля включительно по адресу:  Коммунистический проспект, 32, этаж 3, каб. 319 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00). Дополнительные вопросы также можно задать по телефонам: 67-07-30, 67-29-89, 67-07-24.

Положение о конкурсе, информация для участников о необходимых документах и требования к их оформлению размещены на сайте регионального министерства строительства: https://minstroy.sakhalin.gov.ru (вкладка «Новости»).

Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в преддверии  Дня строителя в августе.

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