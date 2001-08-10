Тихоокеанское
информационное агентство
28 Июня 2023
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16:30, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцам напомнили, где помогут побороть вредные привычки

Южносахалинцам напомнили, где помогут побороть вредные привычки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

            Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Южно-Сахалинска провела профилактическую акцию «За здоровый образ жизни!» Мероприятие приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией. В общественных местах горожанам вручали памятки, буклеты, брошюры, информационные листовки, календари, брелки с тематической направленностью.

            Цель акции, которая прошла в рамках месячника антинаркотической направленности и популяризации ЗОЖ - информировать жителей о возможностях учреждений здравоохранения областного центра.

            В их числе, к примеру, оказание бесплатных, анонимных консультаций; лечение, помощь детям и их законным представителям в разрешении проблем потребления наркотических средств, алкоголя и табакокурения. Также людям напомнили о возможностях отделения профилактики Сахалинского областного наркологического диспансера, а именно - о работе психолога, действующем телефоне доверия (8-4242-760-831).

            Раздаточный материал подготовили специалисты Сахалинского областного наркологического диспансера и Детской городской поликлиники.

            В мероприятии приняли участие специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Южно-Сахалинска совместно с представителями областного наркологического диспансера, Детской городской поликлиники, Сахалинского линейного отдела МВД России на транспорте, отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Южно-Сахалинску, социально-реабилитационного центра «Маячок», Центра молодежных инициатив, и МАУ «Спортивный город».

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