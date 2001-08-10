«Гений места» СахОУНБ Иван Вершинин собрал более сотни любителей мира «Меча и магии» в районе озера Танкового
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ярмарка «Перекрестье миров» прошла 24 июня при поддержке главной областной библиотеки – регионального куратора национального проекта «Гений места».
На встрече все желающие смогли научиться приемам ведения рыцарских поединков, боя на ристалищах, научиться стрельбе из лука, прокатиться верхом на лошади, принять участие в авторской настольно-ролевой игре от мастера подземелий, самостоятельно изготовить факел, игрушку из лоскутка «зайчик на пальчик», украсить свое тело узорами мехенди, постоять на гвоздях и многое другое.
Помимо прочего, для гостей был организован квест, при прохождении которого участники должны были спасти заколдованную принцессу, столкнувшись на пути с грозными чудовищами. Для желающих сделать привал во время путешествия по миру волшебства, на территории ярмарки работала таверна, где можно было насладиться вкусной едой и освежающими напитками.
Всего в рамках проекта «Гений места» с марта 2023 года по сентябрь 2024 запланировано провести 5 крупных мероприятий подобного рода. Ярмарка «Перекрестье миров» стала вторым. Первым было «Открытие сезона маневров», на котором проводились бои на мягком оружии.
Иван Вершинин планирует создать к сентябрю 2024 года «самостоятельное» и «живое» информационное пространство для любителей жанра «фэнтези» на Сахалине.
Итогом станет формирование тематического телеграм-канала, где мастера, тренеры и все желающие смогут найти необходимую информацию о мероприятиях, партнерах, организаторах и погрузиться в мир волшебства.
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