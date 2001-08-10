Более 800 сахалинских пенсионеров бесплатно отдохнули в санатории в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе пожилые сахалинцы и курильчане один раз в три года могут поправить свое здоровье в «Синегорских минеральных водах». Мера поддержки предназначается для неработающих пенсионеров и с каждым годом становится популярнее. Оформить путевку можно в отделении центра социальной поддержки по месту жительства.
«Синегорские минеральные воды» оказывают широкий спектр услуг – минеральные ванны, ингаляции, грязевые обертывания и многие другие процедуры, в зависимости от назначения врача. Номера оснащены всем необходимым для комфортного проживания. По бесплатной путевке можно отдыхать в санатории в течение трех недель.
– Когда мы сестрой узнали о том, что для нас есть такая возможность отдохнуть, сразу пошли все оформлять. В соцзащите мы попросили путевки на одно время. Потом еще брат к нам присоединился. И нам всем троим дали путевки в один период. Огромное спасибо тем сотрудникам, которые помогли в оформлении всех необходимых документов, – поделились сестры Светлана Малышева и Валентина Седаева.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно обратиться в отделение центра социальной поддержки. При себе необходимо иметь паспорт, трудовую книжку и санаторно-курортную карту.
– Право на санаторно-курортное лечение имеют жители Сахалинской области, достигшие возраста 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Пенсия не должна в 2,5 раза превышать размер прожиточного минимума. Также чтобы получить путевку, не должно быть противопоказаний к санаторно-курортному лечению. Для оформления документов необходимо обратиться лично в центр. Мы подберем желаемые даты заезда, – пояснила руководитель центра социальной поддержки Сахалинской области Александра Макарова.
Поддержка старшего поколения – важная часть проекта «Забота. Защита. Уважение», который был запущен по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. С каждым годом все больше неработающих пенсионеров используют свое право на бесплатное санаторно-курортное лечение. В прошлом году бесплатные путевки получили почти полторы тысячи сахалинцев и курильчан. С начала этого года на отдых и оздоровление людей старшего поколения в «Синегорских минеральных водах» из регионального бюджета было направлено порядка 67 млн руб.
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