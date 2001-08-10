В Южно-Сахалинске продолжаются масштабные ограничения на дорогах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Днем в областном центре запланирован ямочный ремонт участка ул. Физкультурной от ул. Пионерской до ул. Фабричной. В работе по содержанию улично-дорожной сети города задействованы 73 единицы техники и 119 рабочих. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска.
Сегодня с 09.00 в связи с проведением работ по асфальтированию для движения транспорта закрыт участок ул. Колодезной от пересечения с ул. Кирпичной до ул. Томской. Ограничения продлятся до 20.00 28 июня.
Также в связи с работами по устройству приподнятого пешеходного перехода, с 09.00 действует ограничение на участке ул. Поповича в районе детского сада «Ягодка». Сквозного проезда здесь не будет до 18.00 27 июня. Объезд возможен по ул. Зацаринного.
На виадуке в районе ул. Пуркаева завершены работы по укладке асфальтового покрытия, продолжается ремонт в районе кольцевого перекрестка с ул. Ленина. Также открыт проезд на ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной проводится ремонт основания моста. Действует временное ограничение в виде сужения проезда.
Напомним также об ограничениях проезда в связи с проведением дорожных работ и замене коммунальной инфраструктуры. Так, на капитальный ремонт закрыт участок ул. Крайней от пр. Мира до перекрестка с ул. Физкультурной. Ограничения продлятся до 6 июля.
Продолжается ремонт пр. Победы: для движения перекрыты две полосы движения с запада на восток в районе дома №19. Проезд возможен по встречному направлению. Движение с востока на запад также организовано в одну полосу.
Закрыта для движения одна полоса по восточной стороне ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничения продлятся ориентировочно до 6 июля с последующим переходом на другой участок. Здесь ведется реконструкция сетей водоотведения.
Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной, движение закрыто на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной. Работы продлятся до 20 июля.
Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Объезд возможен по ул. Украинской. Движение общественного транспорта скорректировано: городской маршрут №34 не заезжает на ул. Карьерную, а двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, а затем до разворотной площадки выше Дорожной больницы (Украинская, 10) и обратно. Работы связаны с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону, ограничения продлятся до середины августа.
Также действуют ограничения движения на внутриквартальном проезде в районе здания по пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ «Коралл»). Здесь продолжаются работы по благоустройству.
Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.
Сотрудники отдела муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска на постоянной основе продолжают проверять качество содержания дворовых территорий. Сегодня специалисты работают на улицах Вокзальной, Пограничной, Авиационной, Больничной, а также на пр. Победы. Накануне управляющим компаниям выданы 4 предостережения. Уточним, южносахалинцы могут направить замечания по вопросам содержания придомовых территорий на горячую линию ГЖИ по телефону: 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону: 300-785 (доб. 1-5).
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