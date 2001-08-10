100% первокурсников ДВФУ будут изучать основы российской государственности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый образовательный модуль разрабатывают в Дальневосточном федеральном университете. С начала нового учебного года модуль «Основы российской государственности» станет неотъемлемой частью образовательного процесса – преподаватели подробно расскажут студентам об устройстве государства, национальных ценностях и современных вызовах, которые стоят перед страной.
Модуль, посвященные основам российской государственности, является частью федерального проекта «ДНК России», его внедряют во всех высших учебных заведениях страны. ДВФУ в этом процессе отведена особая роль – Министерством науки и высшего образования России университет выбран опорным вузом на Дальнем Востоке, в котором должны быть сосредоточены лучшие практики.
В настоящее время уже определены преподаватели, которые будут реализовывать данный модуль. Они прошли соответствующее обучение и сейчас заняты актуализацией образовательных программ, чтобы новый модуль был действительно интересен дальневосточным студентам.
Модуль состоит из пяти разделов: «Что такое Россия?», «Российское государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Политическое устройство России», «Вызовы будущего и развитие». Предполагается, что осваивать новый модуль студенты ДВФУ начнут уже с начала нового учебного года; его внедрят в учебные планы первого курса по всем направлениям подготовки.
Напомним, ранее ректор Борис Коробец обсудил особенности работы в ДВФУ с преподавателями вуза – участниками проекта «ДНК России». По словам руководителя, интеграция модуля «Основы российской государственности» в образовательный процесс ДВФУ – очень своевременная инициатива, однако перед тем как представить новую дисциплину учащимся, необходимо сделать данный модуль максимально доступным для усвоения.
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