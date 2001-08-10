Более 1000 подъездов отремонтировали в Сахалинской области с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабные работы по благоустройству продолжаются в Сахалинской области. В регионе уже отремонтировано более 1 тысячи подъездов. Почти половина из этого числа – в Южно-Сахалинске. Ведутся работы по ремонту дворов, как капитальному, так и текущему, и реконструкция дорог. Ход работ в областном центре проинспектировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин.
Первой точкой субботнего объезда стал дом № 50 «А» по улице Есенина. Здесь губернатор и мэр пообщались с жителями о недавно проведенном ремонте в подъезде. Стены и пролеты привели в порядок и пригласили художников. Теперь пространство украшают сахалинские пейзажи в морской тематике.
– Мы очень довольны результатом. Вообще у нас всегда чисто, убирают регулярно и в подъезде, и во дворе, тщательно за этим следим и стараемся поддерживать порядок, – поделилась старшая по дому Надежда Вострикова.
Напомним, в рамках текущего ремонта подъездов предусмотрены побелка и покраска стен, тамбурной двери, замена или восстановление перил, установка почтовых ящиков, монтаж кабель-каналов для проводов. В некоторых домах, где жители хотят создать уют в подъезде, на лестничных площадках появляются художественные росписи на стенах, картины и комнатные растения. Любая управляющая компания может получить субсидию на возмещение 50 процентов затрат на ремонт общественных помещений.
– Работы по благоустройству идут во всех районах области. В целом по региону отремонтировано уже более 1 тысячи подъездов, то есть мы превзошли рекорд прошлого года. Напомню, в этом году делаем 4 тысячи подъездов. В следующем году сделаем столько же, чтобы везде был порядок. Большая работа проводится и по озеленению. Очень приятно видеть результат, это отмечают не только жители региона, но и все приезжие гости, – отметил Валерий Лимаренко.
Тем временем во дворе домов 63 «В» и 63 «Г» приступили к финальной стадии капитального ремонта. Уже оборудованы новые тротуары и отмостка у домов. В ближайшие дни начнется подготовка к асфальтированию проезжих частей. Контрактом предусмотрено завершение работ до 1 августа, но их выполнят раньше.
Отметим, в этом году на Сахалине и Курилах планируется отремонтировать не менее 1200 дворов. Только в одном Южно-Сахалинске в порядок приведут 600 дворов, что в 1,5 раза больше прошлого года. В работу по выявлению дефектов активно вовлечены волонтеры «Единой России».
Работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта – увеличить доступность и ясность существующей системы государственных и муниципальных услуг для каждого сахалинца.
– Мы с Валерием Игоревичем регулярно приезжаем во дворы, и жители делятся с нами радостью, они и сами активно участвуют в ремонте подъездов и облагораживании придомовых территорий. Вместе с тем, в городе активно ведутся работы по ремонту дворов. В текущем режиме в этом году у нас запланировано отремонтировать около 600 территорий, еще более 25 – ремонт капитальный. Такие масштабы позволяет претворять в жизнь грамотно выстроенная совместная работа правительства области и администрации города, – подчеркнул мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Финальной точкой объезда стал участок проспекта Победы от одноименной площади до улицы Комсомольской, где ведутся работы по замене верхнего слоя асфальта, а также бордюров и тротуаров. Как отметил представитель подрядной компании, все материалы завезены, рабочих хватает. Объект будет сдан до 15 июля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
11:51 31 Мая В городском парке Южно-Сахалинска 1 июня состоится большая праздничная программа
11:41 8 Июня Сахалинский агропромышленный парк начнет работать в ноябре этого года
10:04 29 Мая Команда нового аэровокзала в Южно-Сахалинске готовится к открытию
- 10:15 16 Июня ВТБ и «Открытие» создают единую платформу для обслуживания клиентов среднего и малого бизнеса
Выбор редакции
- 17:43 Вчера Уже более 400 сахалинцев и курильчан стали проводниками здоровья
- 17:05 Вчера Добровольцы на Сахалине проходят курс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов
- 14:58 Вчера Муниципальный центр управления за 2 года отработал более 44 тысяч обращений южносахалинцев
- 12:31 Вчера 100% первокурсников ДВФУ будут изучать основы российской государственности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?