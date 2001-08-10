На площади Ленина прошла благотворительная акция «Холмчане - жителям Донбасса»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На площади Ленина прошла благотворительная акция «Холмчане - жителям Донбасса» по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса и освобожденных территорий. Акция проходила с 10 до 14 часов и за это время десятки неравнодушных жителей принесли средства личной гигиены, продукты питания, вещи и многое другое.
- Всегда хочется помочь людям в трудную минуту, - рассказала холмчанка Надежда Фаль. – Здесь на ярмарке купила крупы, консервов, чая, вермишель и передала девчатам. Рада, что проводятся такие акции. А вообще, помогаю с начала СВО, все свои же.
Акция организована по инициативе партии «Единая Россия» в рамках большого партпроекта «Сопричастность». Сегодня свой вклад в помощь жителям Донбасса внесли и члены политсовета.
- В нашем округе много неравнодушных людей, которые готовы, по мере своих сил, помогать другим, - подчеркнула член партии «Единая Россия», руководитель отделения «Молодая гвардия» Ирина Юркевич. – Прекрасный тому пример – активное участие жителей от мала до велика в сегодняшнем сборе гуманитарной помощи.
К акции присоединились не только холмчане, но и общественные организации и учреждения Холмского городского округа.
- Наши женщины не остаются равнодушными, когда необходима помощь, - отметила председатель местной общественной организации «Холмское объединение женщин» Нина Ушакова. – Для нас это не в первой. Ранее мы уже участвовали в сборе помощи для солдат и жителей Донбасса, и в дальнейшем продолжим это делать.
- Сегодня от коллектива КДЦ «Россия» мы передали все самое необходимое. Тут и для детей, и для взрослых – игрушки, постельное белье и многое многое другое, - сказала директор учреждения Инна Сироха. — Все это будет передано жителям Донбасса. Пусть знают, что мы с ними. Холмчане своих не бросают.
За время проведения благотворительной акции было собрано свыше 50 упаковок и ящиков с продуктами питания, средствами личной гигиены, подгузниками, хозяйственными товарами, постельными принадлежностями. В ближайшее время гуманитарная помощь будет передана в областной штаб, а затем – на Донбасс.
- Такие акции позволяют каждому чувствовать себя причастным к важному делу - помощь нашим военнослужащим и жителям освобожденных территорий, - считает член партии «Единая Россия» Яков Попов. – Призываю не оставаться в стороне и внести свой вклад в большое и доброе дело. Однозначно, своих не бросим. Победа будет за нами.
Проект «Сопричастность» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В рамках проекта «Единая Россия» организует сбор и отправку гуманитарных грузов, видеописем с фронта и полевую почту.
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