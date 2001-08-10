На ул. Промышленной в кратчайшие сроки восстановят дорогу после газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель частного дома на ул. Промышленной обратился в администрацию Южно-Сахалинска с просьбой оказать содействие в восстановлении дороги. После проведения земляных работ по прокладке газовой трубы оказался разбит и перекопан участок у его дома.
В администрации Южно-Сахалинска оперативно установили ответственных за проведение работ. Был организован выезд на место. Подрядной организации предстоит оперативно восстановить дорогу, состояние которой ухудшилось после земляных работ в рамках газификации.
- Сама дорога тупиковая, здесь два двора, ее мы обслуживали сами, обращались к специалистам для асфальтирования, нам ее привели в порядок, вырыли дренажную канаву. Не так давно подрядная организация занималась прокладкой газовой трубы, после окончания работ дорогу оставили практически в раскопанном виде. Своими силами восстановить нарушенное у нас возможности нет. Я обратился в администрацию города с просьбой оказать содействие в решении вопроса. Ко мне оперативно приехали, отреагировали, надеюсь, вопрос будет решен в ближайшие сроки, - делится житель дома № 38 по ул. Промышленной Виктор Рим.
Сегодня на участке прошло выездное совещание с участием представителей администрации Южно-Сахалинска и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».
- К нам обратились специалисты мэрии с данным вопросом, мы в оперативном порядке полностью восстановим нарушенное благоустройство. Планируется срезка грунта, который оставили после проведения работ, а также будет восстановлен профиль для водоотведения, - рассказал представитель АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Денис Стрелковский.
- Каждому обращению горожан уделяется большое внимание. Территория будет восстановлена в крачайшие сроки, у жителей не должно быть неудобств. Ход ситуации мэрия держит под контролем, - прокомментировал ведущий советник отдела контроля за благоустройством и содержанием территории департамента общественной безопасности и контроля Илья Юшкевич.
До полного завершения работ по газификации, а также по восстановлению благоустройства, на регулярной основе администрация Южно-Сахалинска будет проверять соблюдение правил благоустройства городского округа.
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