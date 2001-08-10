В Холмске соблюдается стандарт уборки дворов в летний период

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К такому выводу пришли члены проверяющей комиссии. В ее состав вошли специалисты регионального министерства ЖКХ, государственной жилищной инспекции Сахалинской области с участием координатора серебряных волонтеров ЖКХ, члена Общественной палаты Алены Силачевой, а также представители администрации муниципального образования.

В ходе мониторинга выполнения стандарта уборки дворов специалисты проверили отсутствие мусора на пешеходных зонах и входных группах, оценили состояние детских и контейнерных площадок, придомовой территории, посмотрели, как производится окос травы.

– Мы проверили 12 дворов по улицам Советской, Портовой, Победы и Бульвар Дружбы. За порядком здесь следят управляющие компании ООО «Вектор», «Интеграция» и «Портовая». На детских площадках мусор отсутствовал, но возникли вопросы по состоянию самих конструкций. Специалисты взяли на контроль этот вопрос. В целом в ходе мониторинга именно уборки дворовых территорий каких-либо нарушений выявлено не было, – рассказала начальник отдела жилищной политики министерства жилищно-коммунального хозяйства Ольга Юдина.

С начала года комиссия проверила качество содержания дворов в Южно-Сахалинске, Углегорском, Корсаковском, Анивском, Смирныховском, Томаринском, Тымовском, Долинском, Ногликском и Южно-Курильском районах. В июле специалисты проинспектируют соблюдение стандарта уборки во дворах Александровск-Сахалинского муниципального образования.

– Обязанность каждой управляющей компании – содержать в чистоте всю придомовую территорию. В свою очередь мы фиксируем нарушения, передаем их в УК и администрацию муниципалитета для оперативного устранения замечаний. Проводимые проверки показывают, что во дворах островного региона становится чище, – поделилась Алена Силачева.

Напомним, что разработка стандарта текущего содержания придомовой территории проведена по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в 2020 году. К его внедрению приступили в 2021 году.