Сотрудник Сахалинского филиала ФГБНУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники Российской академии наук (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова) и Сахалинского филиала «ВНИРО» провели совместные полевые исследования популяции ротана.

На территории природного заповедника «Бо́лоньский» (Хабаровский край) в акватории озера Болонь в Амурском районе успешно завершены полевые работы по изучению червей Nippotaenia, паразитирующих в этих рыбах.

Руководитель экспедиции старший научный сотрудник ИПЭЭ кандидат биологических наук Сергей Соколов выделил основную задачу – сравнение паразитофауны ротана Приамурья и Сахалина.

Более подробно экспедиция уже описана «с колес».



О работе в экспедиции рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории микробиологии, паразитологии и генетики «СахНИРО» кандидат биологических наук Евгений Фролов.

– Совместные исследования прикладной и академической науки подразумевают повышение квалификации. Наш старший коллега Сергей Соколов сформировался как ученый в стенах ГеЛАН (гельминтологическая лаборатория Академии наук СССР), основанной Константином Ивановичем Скрябиным. Он лично знал многих столпов отечественной гельминтологии, что позволило ему получить наивысшее образование в области паразитологии и, соответственно, обеспечить высокий научный уровень проводимых исследований.

Евгений Фролов также внес свой вклад в общее дело. Он имеет богатый многолетний опыт сбора и обработки биологического материала в полевых условиях.

Таким образом, в экспедиции происходил взаимополезный обмен опытом – фундаментальным и практическим. Отрадно, что рядом с уже опытными коллегами при этом обмене присутствовал аспирант ИПЭЭ Сергей Власенков.

В результате для дальнейшего изучения были отобраны экземпляры цестод (плоских червей) Nippotaenia из типового местообитания, что, скорее всего, изменит представление о систематике ряда видов этой группы. Ученые считают, что цель достигнута, задачи выполнены.

Более подробные научные результаты будут отражены в соответствующих публикациях

В заключение участники выражают благодарность:

- администрации Болоньского заповедника (Андроновой Римме Сабировне)

- начальнику станции пожарной и химической защиты, где ученые прожили неделю.

(Мишакову Егору Петровичу)

- водителю (Юдину Владимиру Викторовичу).