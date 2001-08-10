Сотрудник Сахалинского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("СахНИРО") принял участие в экспедиции РАН в бассейне реки Амур
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники Российской академии наук (Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова) и Сахалинского филиала «ВНИРО» провели совместные полевые исследования популяции ротана.
На территории природного заповедника «Бо́лоньский» (Хабаровский край) в акватории озера Болонь в Амурском районе успешно завершены полевые работы по изучению червей Nippotaenia, паразитирующих в этих рыбах.
Руководитель экспедиции старший научный сотрудник ИПЭЭ кандидат биологических наук Сергей Соколов выделил основную задачу – сравнение паразитофауны ротана Приамурья и Сахалина.
Более подробно экспедиция уже описана «с колес».
О работе в экспедиции рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории микробиологии, паразитологии и генетики «СахНИРО» кандидат биологических наук Евгений Фролов.
– Совместные исследования прикладной и академической науки подразумевают повышение квалификации. Наш старший коллега Сергей Соколов сформировался как ученый в стенах ГеЛАН (гельминтологическая лаборатория Академии наук СССР), основанной Константином Ивановичем Скрябиным. Он лично знал многих столпов отечественной гельминтологии, что позволило ему получить наивысшее образование в области паразитологии и, соответственно, обеспечить высокий научный уровень проводимых исследований.
Евгений Фролов также внес свой вклад в общее дело. Он имеет богатый многолетний опыт сбора и обработки биологического материала в полевых условиях.
Таким образом, в экспедиции происходил взаимополезный обмен опытом – фундаментальным и практическим. Отрадно, что рядом с уже опытными коллегами при этом обмене присутствовал аспирант ИПЭЭ Сергей Власенков.
В результате для дальнейшего изучения были отобраны экземпляры цестод (плоских червей) Nippotaenia из типового местообитания, что, скорее всего, изменит представление о систематике ряда видов этой группы. Ученые считают, что цель достигнута, задачи выполнены.
Более подробные научные результаты будут отражены в соответствующих публикациях
В заключение участники выражают благодарность:
- администрации Болоньского заповедника (Андроновой Римме Сабировне)
- начальнику станции пожарной и химической защиты, где ученые прожили неделю.
(Мишакову Егору Петровичу)
- водителю (Юдину Владимиру Викторовичу).
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