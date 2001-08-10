Южносахалинцам напоминают правила пожарной безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением сезона отпусков увеличивается риск возникновения пожаров в лесных зонах, на дачных участках, связанных с неосторожным обращением с огнем. В преддверии выходных администрация Южно-Сахалинска напоминает жителям города о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
С 15 апреля в городском округе начался пожароопасный сезон. Председателям СНТ рекомендовано в усиленном режиме проводить разъяснительную работу среди жителей, чтобы пожароопасный период прошел спокойно. Специалисты управления ГО и ЧС, наряду с ежедневным мониторингом обстановки на территории Южно-Сахалинска, также в постоянном режиме проводят информирование жителей частного сектора и СНТ о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.
Так, при уборке приусадебного участка или другой территории использование открытого огня допустимо только в специально оборудованных местах (ямах) глубиной не менее 30 см, удаленных от построек минимум на 50 метров. Территория вокруг должна быть очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов, а также отделена минерализованной полосой шириной не менее 40 см. Сжигать сухую траву допустимо лишь в несгораемых емкостях.
Использовать открытый огонь запрещено на торфяных почвах, при сильном ветре, под кронами хвойных пород, на землях лесного фонда и участках, примыкающих к лесам.
Подробные правила пожарной безопасности в лесной зоне размещены на сайте администрации Южно-Сахалинска в разделе «Памятки» https://yuzhno-sakh.ru/dirs/1482/1072. Там же можно ознакомиться с памяткой по безопасному обращению с огнем в быту https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1864.
При возникновении пожара - звонить по номеру экстренных служб: 112
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