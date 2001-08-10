В игровой форме юнармейцев призвали к здоровому образу жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кест «Юный патриот» накануне прошел для юнармейцев школы №30 в рамках проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография». Его организовали специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья для повышения информированности учеников в вопросах здорового образа жизни.

Командам предстояло пройти четыре станции и выполнить лучше других все задания модераторов. Площадки были посвящены формированию полезных привычек: физическая активность, гигиена полости рта, первая помощь при травматизме и основные принципы здорового образа жизни.

- Наши профилактические мероприятия всегда воспринимаются позитивно: детям нравится узнавать новую информацию в игровой форме. Здесь собрались ученики разных возрастов и очень приятно видеть, как они слаженно и активно проходят все наши испытания, иногда спорят со специалистами или друг с другом, но в этом нет ничего плохого. Главное, что им действительно интересно, - рассказала психолог центра общественного здоровья Мария Горина.

Также ребята попросили провести в период летних каникул и другие профилактические квесты. Среди самых желанных – о правиле дорожного движения и оказании первой помощи.

Победители игры были определены после подсчета суммы баллов за все площадки – ими стали ребята из команды «Патриоты». За старание и упорство все участникам вручили сертификаты и сладкие подарки.