Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2023
Сейчас 14:23
83,61|91,94|66,91
Городским бизнесменам расскажут о помощи деловых объединений в работе
10:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В игровой форме юнармейцев призвали к здоровому образу жизни

В игровой форме юнармейцев призвали к здоровому образу жизни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кест «Юный патриот» накануне прошел для юнармейцев школы №30 в рамках проекта по укреплению общественного здоровья нацпроекта «Демография». Его организовали специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья для повышения информированности учеников в вопросах здорового образа жизни.

 Командам предстояло пройти четыре станции и выполнить лучше других все задания модераторов. Площадки были посвящены формированию полезных привычек: физическая активность, гигиена полости рта, первая помощь при травматизме и основные принципы здорового образа жизни.

 - Наши профилактические мероприятия всегда воспринимаются позитивно: детям нравится узнавать новую информацию в игровой форме. Здесь собрались ученики разных возрастов и очень приятно видеть, как они слаженно и активно проходят все наши испытания, иногда спорят со специалистами или друг с другом, но в этом нет ничего плохого. Главное, что им действительно интересно, - рассказала психолог центра общественного здоровья Мария Горина.

 Также ребята попросили провести в период летних каникул и другие профилактические квесты. Среди самых желанных – о правиле дорожного движения и оказании первой помощи.

 Победители игры были определены после подсчета суммы баллов за все площадки – ими стали ребята из команды «Патриоты». За старание и упорство все участникам вручили сертификаты и сладкие подарки.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?