09:32, | Новости общества Сахалина и Курил
Глава и сотрудники МЧС приняли участие в возложении цветов к монументу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июня 2023 года на Площади Славы у Вечного огня прошло памятное мероприятие, посвященное 82-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны.
Временно исполняющий обязанности начальника МЧС России по Сахалинской области Максим Моисеев, представители правительства Сахалинской области и администрации города, члены общественных организаций, правоохранительных структур и ветераны, а также жители и гости региона почтили память неизвестного солдата минутой молчания, после которой состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу.
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