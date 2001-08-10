Более 10 000 свечей зажглись в областном центре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятки островитян в ночь с 21 на 22 июня собрались на городской площади на акции «Свеча памяти», дабы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Волонтёры «Молодой гвардии» вместе с активистами Южно-Сахалинского отделения Партии выложили огненное изображение по фотографии Макса Альперта «Комбат». Картину помог воссоздать координатор Федерального партийного проекта «Историческая память» Юрий Филипенко. К акции присоединились также молодогвардейцы из Корсакова, прибывшие на помощь региональным коллегам.

Фотография отражает подлинные события Великой Отечественной войны. Она была снята 12 июля 1942 года около села Хорошее под Луганском, ранее носившим название Ворошиловград. 7 мая 1980 возле трассы Луганск — Артёмовск был установлен памятник комбату, который повторяет сюжет, изображённый на фотографии.

«22 июня навеки останется в истории, ведь именно он перевернул жизни миллионов людей! В этот день много лет назад война, безжалостно и нагло ворвалась на наши земли, но мы можем сказать спасибо нашим ветеранам. Они смогли победить и отстоять свою Родину, как сейчас отстаивают её наши военные в зоне специальной военной операции. На акции собралось на редкость много детей, было много участников с прошлых лет. Мы даже анонса не делали большого анонса, потому что в такой день нужно приходить не по приглашению, а по ведению сердца», — отметила руководитель Регионального отделения «Молодой гвардии» Елена Красильникова.