В Сквере памяти защитников правопорядка в день открытия высадили деревья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июня, в День памяти и скорби, в областной столице прошло торжественное открытие новой территории - Сквера памяти защитников правопорядка на пересечении ул. Горького и пр. Победы. В церемонии приняли участие первые лица города и области, сотрудники полиции и ветераны правопорядка, родные и близкие сотрудников органов.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин приветствовал присутствующих, отметив, что именно сотрудники УМВД, участники боевых действий, ветераны правопорядка выступили с инициативой создать рядом с бывшей школой милиции сквер памяти. Глава города эту идею поддержал.
Ход благоустройства новой территории Сергей Надсадин держал на особом контроле. Здесь проложены пешеходные дорожки, смонтировано освещение, установлены скамейки, территория озеленена. Площадь нового сквера составляет около 2 тысяч квадратных метров.
Участие в церемонии открытия Сквера памяти защитников правопорядка также приняли начальник управления МВД России по Сахалинской области - генерал-майор полиции Арсен Исагулов, заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Гребенюк, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский владыка Никанор и др. Они высказали теплые слова родным и близким павших сотрудников правопорядка.
- Сегодняшнее мероприятие обретает особое значение в части сохранения памяти о сотрудниках полиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Знаю, что здесь присутствуют сослуживцы и родственники, ветераны УМВД, которые помогают в деле увековечивания памяти героев, участвуют в патриотической работе. Это действительно очень важно. Подвиг соотечественников навсегда останется в наших сердцах! - отметил мэр города.
Представители органов власти, личный состав областного управления МВД, семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, возложили цветы к памятнику павшим служителям правопорядка.
После государственного Гимна РФ салютная группа управления МВД произвела залпы из стрелкового оружия. Затем присутствующие, в том числе глава города, высадили деревья в честь памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Теперь сквер будут украшать молодые саженцы черемухи и сирени.
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