В СахОУНБ презентуют проект «Подвигом славны мои земляки»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Презентация проекта по созданию видеоархива кинохроники и документальных фильмов о героических страницах истории Сахалинской области» пройдёт в главной библиотеке островной библиотеке 28 июня в 16.00. Его реализация стала возможной благодаря поддержке Правительства Сахалинской области, участию регионального информационного агентства «Спектр» и областного Государственного исторического архива.

В рамках реализации данного проекта создан видеоархив кинохроники и документальных фильмов о наших земляках – героях Великой Отечественной войны и других боевых действий, трудового фронта, о людях, внёсших весомый вклад в строительство и развитие Сахалинской области.

Открытие документального кинозала на базе отдела краеведения СахОУНБ позволит читателям библиотеки и гостям города в свободном доступе пользоваться материалами архива, а организованные на постоянной основе видео просмотры с комментариями, консультациями и беседами помогут молодёжи получать дополнительную информацию для подготовки тематических лекций, уроков, а также более углублённо познакомиться с историческими страницами малой Родины.

Мероприятие пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-37.