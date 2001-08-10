Акция «Свеча памяти» прошла в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоялось в 04.00 22 июня около мемориала Славы в Южно-Сахалинске. Почтить память погибших и вспомнить события военных лет собрались члены общественных организаций, сотрудники силовых ведомств, представители власти и неравнодушные горожане. Всего в акции приняли участие более 100 человек.

Уже ставшая ежегодной акция, приуроченная ко Дню памяти и скорби, проводится Центром молодежных инициатив с 2013 года. С каждым годом число ее участников увеличивается.

- По традиции, мероприятие началось с минуты молчания, а затем участники на пьедестале около Вечного огня выставили слово «Помним» из более чем 200 лампадок. Для всех нас память о предках, павших в Великую Отечественную войну, - это не пустой звук, - рассказал директор МАУ «Центр молодежных инициатив» Олег Гортованов.

В акции «Свеча памяти» принял участие руководитель штаба регионального отделения Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Сахалинской области Андрей Юрьевич Фугенфиров:

- 22 июня - день, когда мы скорбим о погибших в Великой Отечественной войне. 82 года назад германские войска напали на нашу страну без объявления войны. Этот день мы должны помнить, чтить память тех, кто жизни отдал за мирное небо над головой. Этот день - назидание всем поколениям о том, что нужно любить Родину и всегда быть готовыми встать на ее защиту.

Дальний Восток стал первый регионом страны, где встретили час, когда началась самая кровопролитная и разрушительная война в истории человечества – Великая Отечественная. Мероприятие также пройдет по всей России.