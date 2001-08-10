Территории южно-сахалинских гостиниц радуют горожан яркими цветами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Предприятия областного центра активно включаются в кампанию по озеленению. Летом особенно ярко и празднично выглядят территории южно-сахалинских гостиниц.

Порадовать горожан красивыми клумбами каждый год старается одно из старейших предприятий гостиничной сферы – ООО «Простор» (гостиница «Рыбак). Его генеральный директор, почетный гражданин Южно-Сахалинска Владимир Супрун считает, что, создавая красоту, организации вносят вклад в благоустройство областного центра. Мнение Владимира Ивановича поддерживает весь коллектив предприятия.

– Озеленение — это важная часть комфортной городской среды. Это то, что радует горожан и гостей города. С северной стороны территорию гостиницы украшают бархатцы. Также в этом году силами нашего коллектива созданы летние кашпо, – рассказала управляющий директор ООО «Простор» Наталья Шилова. – Южно-Сахалинск буквально преображается на глазах. Я часто бываю в других городах и отмечаю, что в последние годы областной центр стал очень уютным и озелененным.

Настоящим оазисом в летнее время выглядит территория «Санта Ризот Отеля». Один из ее акцентов — центральная клумба. В июне на ней можно увидеть цветущие рододендроны.

– На территории много уютных живописных уголков. Стараемся удивить посетителей, поэтому не только поддерживаем уже существующие клумбы, но и закупаем новые саженцы. Когда много цветов, поднимается настроение, хочется улыбаться и радоваться жизни, – отметила Анна Хабарова, мастер службы благоустройства «Санта Ризот Отель».

Вопросы благоустройства и озеленения - один из приоритетов в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта «Единой России» «Зеленая экономика. Напомним, в 2023 году на территории городского округа планируется высадить миллион цветов. В течение сезона они будут украшать скверы и улицы города, территории муниципальных учреждений и предприятий.