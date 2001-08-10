Сергей Надсадин проверил выполнение поручений по ремонту двора на ул. Сахалинской
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре продолжаются инспекционные проверки дворовых территорий, которые были капитально отремонтированы в прошлые годы Масштабные работы выполнены на территории между домами №32А, 34 и 36 по ул. Сахалинской. Выездное рабочее совещание на месте провел мэр города Сергей Надсадин.
На объекте произведено асфальтирование, установлена система освещения. Во дворе есть все необходимое для отдыха горожан – большой игровой комплекс, тренажеры, пешеходные дорожки, малые архитектурные формы и скамейки. Уложено резиновое покрытие, выполнены другие работы. Вместе с тем серьезное нарушение было допущено в конце прошлого года, когда капитальный ремонт уже был завершен. В связи с необходимостью укладки кабеля к строящемуся жилому дому, одна из организаций начала на объекте земляные работы. Тогда мэр поручил провести служебную проверку по данному случаю и взял на личный контроль восстановление нарушенного благоустройства. На объект с инспекцией регулярно выезжали сотрудники структурных подразделений администрации. Выполнение обозначенных поручений глава города проконтролировал в ходе инспекционного объезда.
– Территория большая, и, конечно, она требует особого внимания. Спортивная площадка, детские игровые зоны, зеленые насаждения – всё должно содержаться на самом высоком уровне, – отметил мэр – Большая часть замечаний устранена, деревья прижились и радуют горожан. В городе уделяется большое внимание благоустройству. Важно, чтобы все организации, которые обслуживают территории, относились к своей работе ответственно, а новые отремонтированные скверы и дворы радовали жителей как можно дольше. Безусловно, мы будем продолжать контролировать объект. Так, сегодня выявили повреждения бордюров — поручил разобраться в этом вопросе и устранить замечания в максимально короткие сроки.
Отметим, что создание комфортной городской среды и озеленение города— одно из ключевых направлений работы администрации и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Во дворе по ул. Сахалинской, 32А, регулярно проводится обследование зеленых насаждений, также осуществляется контроль за работой компаний, которые обслуживает территорию. В том числе за организациями закреплены функции по уходу за деревьями, покосу травы, поддержанию газона в нормативном состоянии.
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