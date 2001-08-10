Добровольцы на Сахалине осваивают оказание первой медицинской помощи на полигоне армейского корпуса ВВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине с добровольцами ежедневно проходят занятия по тактической медицине.

На полигоне «Троицкий» волонтёры совместно с медицинскими специалистами помогают добровольцам освоить способы оказания первой медицинской помощи.

На специально подготовленных площадках бойцы осваивают наложение кровоостанавливающих жгутов и бандажей, а также способы эвакуации раненного под огнём «противника».

Занятия проходят по принципу соревнования между группами, в ходе которых бойцам необходимо подползти к условно раненному товарищу, наложить жгут, и оттащить «пострадавшего» с опасного участка в укрытие.

Помимо этого, медицинские специалисты рассказывают обучаемым об обязательном составе медицинского подсумка и грамотном его расположении на экипировки. Отдельными темами занятий является применение подручных средств для оказания первой медицинской помощи.

Главной целью занятий является освоение личным составом подразделений методики оказания первой медицинской помощи. Кроме базовых знаний и навыков, инструктора делают упор на изучение добровольцами различных способов эвакуации под огнём «противника».