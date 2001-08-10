День памяти и скорби
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
22 июня в нашей стране навсегда останется Днем памяти и скорби. Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года, стала самым трагическим событием в истории нашей страны. Она унесла жизни миллионов людей. Ценой огромных потерь наш народ отстоял свою Родину.
Советский Сахалин встретил весть о начале войны достойно, как и весь советский народ. Из-за удалённости весть о начале Великой Отечественной войны пришла на остров к вечеру 22 июня 1941 года. На Северном Сахалине была начата мобилизация в ряды Красной Армии. На фронт ушли более 10 тысяч сахалинцев.
С первых дней войны нефтяники Сахалина приложили все усилия для наращивания объёмов добычи нефти. С 1941 по 1945 годы добыто около 2,0 млн. тонн нефти.
С упорством трудились в годы Великой Отечественной войны шахтёры Сахалина. В первый военный 1941 год они выдали 641 тыс. тонн угля.
Без отдыха работали рыбаки островного региона. Круглосуточно работали 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. С 1941 по 1945 годы рыбаки Советского Сахалина добыли свыше 1 млн. центнеров рыбы.
На фронт ушли тысячи трудоспособных мужчин, к лесозаготовкам привлекали женщин, стариков и детей. За военные годы островные лесозаготовители дали стране свыше 1 млн. кубометров древесины.
В военные годы были построены промышленные комбинаты по производству мебели, бочкотары, пиломатериалов. На предприятиях, выполнявших военные заказы, увеличилось производство кожевенных изделий, шорно-седельных изделий, обуви, меховой одежды и обуви для фронта.
Не остановило работу и сельское хозяйство. Работать приходилось в основном подросткам и женщинам. Они смогли увеличить посевные площади под картофель и другие овощи. Советский Сахалин в годы войны жил и работал, как и вся страна — терпя огромные лишения, без сна и отдыха, работая на нужды фронта, помогая своим воюющим отцам, мужьям, братьям и сыновьям.
Память о Великой Отечественной войне стала главным уроком для всех будущих поколений. Уроком о том, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь и мир на земле.
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