День памяти и скорби

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июня в нашей стране навсегда останется Днем памяти и скорби. Великая Отечественная война, которая началась 22 июня 1941 года, стала самым трагическим событием в истории нашей страны. Она унесла жизни миллионов людей. Ценой огромных потерь наш народ отстоял свою Родину.

Советский Сахалин встретил весть о начале войны достойно, как и весь советский народ. Из-за удалённости весть о начале Великой Отечественной войны пришла на остров к вечеру 22 июня 1941 года. На Северном Сахалине была начата мобилизация в ряды Красной Армии. На фронт ушли более 10 тысяч сахалинцев.

С первых дней войны нефтяники Сахалина приложили все усилия для наращивания объёмов добычи нефти. С 1941 по 1945 годы добыто около 2,0 млн. тонн нефти.

С упорством трудились в годы Великой Отечественной войны шахтёры Сахалина. В первый военный 1941 год они выдали 641 тыс. тонн угля.

Без отдыха работали рыбаки островного региона. Круглосуточно работали 20 рыбозаводов и 5 баз с посольными емкостями. С 1941 по 1945 годы рыбаки Советского Сахалина добыли свыше 1 млн. центнеров рыбы.

На фронт ушли тысячи трудоспособных мужчин, к лесозаготовкам привлекали женщин, стариков и детей. За военные годы островные лесозаготовители дали стране свыше 1 млн. кубометров древесины.

В военные годы были построены промышленные комбинаты по производству мебели, бочкотары, пиломатериалов. На предприятиях, выполнявших военные заказы, увеличилось производство кожевенных изделий, шорно-седельных изделий, обуви, меховой одежды и обуви для фронта.

Не остановило работу и сельское хозяйство. Работать приходилось в основном подросткам и женщинам. Они смогли увеличить посевные площади под картофель и другие овощи. Советский Сахалин в годы войны жил и работал, как и вся страна — терпя огромные лишения, без сна и отдыха, работая на нужды фронта, помогая своим воюющим отцам, мужьям, братьям и сыновьям.

Память о Великой Отечественной войне стала главным уроком для всех будущих поколений. Уроком о том, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь и мир на земле.