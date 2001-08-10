В Южно-Сахалинске появится «Бульвар Студентов»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По поручению губернатора Валерия Лимаренко архитекторы областного центра разработали концепцию благоустройства территорий возле действующих учебных корпусов и общежитий Сахалинского государственного университета. Новый облик получат фасады зданий, а также прилегающие территории, расположенные на улицах Ленина, Пограничной и Крюкова.
– Учитывая, что уже этим летом начнется строительство кампуса мирового уровня в Южно-Сахалинске, я поставил задачу привести в порядок и существующие здания и территории пространства университета. Молодежи должно быть комфортно и приятно не только учиться, но и проводить свободное время, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Ключевая особенность разработанной архитекторами концепции благоустройства в том, чтобы сделать внешний облик как фасадов зданий университета, так и прилегающих территорий в едином стиле и интегрировать в городское пространство. Обновления коснутся «студенческого квартала»: в квадрате между проспектом Победы и улицей Пограничная. Планируется преобразить территорию не только с эстетической точки зрения, но и сделать так, чтобы между учебными корпусами и общежитиями было удобно передвигаться.
– Неподалеку от университетского общежития № 4 на улице Пограничной планируется строительство транспортно-пересадочного узла. То есть студенты, которые будут ездить на учебу на рельсобусах, например, из ближайших к Южно-Сахалинску городов – Корсакова, Долинска – тут же будут попадать в студенческий городок. А уже здесь будут созданы вело-пешеходные зоны и пространство для отдыха, – рассказал главный архитектор областного центра Максим Ефанов.
В первую очередь на прилегающих к зданиям университета территориях проведут расчистку от бытового и строительного мусора, отремонтируют или заменят асфальтовое покрытие, проведут полную инвентаризацию деревьев и кустарников, демонтируют ветхие сооружения, а также существующие ограждения и заборы, которые создают преграды пешеходам. Перед рядом корпусов ограничат въезд автомобилей и сделают парковки там, где они не будут мешать.
На следующем этапе предстоит выполнить ремонт фасадов как учебных корпусов, так и общежитий. Возле всех строений планируется обустроить удобные зоны отдыха с лавочками, небольшие скверы с искусственным освещением и зелеными насаждениями.
Напомним, проект кампуса Сахалинского государственного университета «СахалинTech» стал участником федерального проекта по созданию в России сети кампусов мирового уровня и получит финансирование из федерального бюджета. Возведение кампуса в Южно-Сахалинске стартует в июле этого года и завершится в 2025-2026 годах.
Научно-образовательный комплекс будет построен на территории бывшего Дома офицеров. В его составе: учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, зал собраний, общественно-деловые пространства и оранжерея. На площадке в районе проспекта Победы строители возведут комплекс из трех девятиэтажных зданий – студенческий городок на 1500 человек.
Проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России, который запущен по инициативе Президента В.В. Путина.
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