В СахОУНБ рассказали о социальной сети для профессионалов и бизнеса TenChat
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча прошла в рамках проекта «Гений места» в главной областной библиотеке 17 июня. Основными спикерами выступили заместитель председателя совета молодых ученых и специалистов при Правительстве Сахалинской области Валентина Бреднева и постдок НИУ ВШЭ Александра Салатова. Гостями встречи стали представители креативных индустрий региона.
Валентина Бреднева представила возможности молодой российской социальной сети для профессионалов и бизнеса разного уровня - TenChat (ТэнЧат): ее разработку в июне 2021 года начал ВБЦ Лаб - резидент IT-кластера инновационного проекта Сколково.
Александра рассказала слушателям об изменении активности российских пользователей в социальных сетях и развитии личного бренда. Помимо этого, спикер обсудила с присутствующими значение омниканальности - взаимной интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему.
Также на мероприятии выступили куратор проекта «Гений Места», маркетолог Ольга Маркелова и руководитель РОО СО "НАША ЗЕМЛЯ" Екатерина Быстрова. Ольга выступила с докладом об ошибках в маркетинге, которые необходимо избегать при продвижении товаров и услуг. Екатерина в свою очередь поделилась опытом продвижения некоммерческих организаций через бесплатные юридические консультации и концертную деятельность.
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