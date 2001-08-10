Тихоокеанское
информационное агентство
22 Июня 2023
Сейчас 07:24
84,25|92,00|66,91
Сахалинская компания погасила долги в последний момент
10:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В СахОУНБ рассказали о социальной сети для профессионалов и бизнеса TenChat

В СахОУНБ рассказали о социальной сети для профессионалов и бизнеса TenChat

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча прошла в рамках проекта «Гений места» в главной областной библиотеке 17 июня. Основными спикерами выступили заместитель председателя совета молодых ученых и специалистов при Правительстве Сахалинской области Валентина Бреднева и постдок НИУ ВШЭ Александра Салатова. Гостями встречи стали представители креативных индустрий региона. 

            Валентина Бреднева представила возможности молодой российской социальной сети для профессионалов и бизнеса разного уровня - TenChat (ТэнЧат): ее разработку в июне 2021 года начал ВБЦ Лаб - резидент IT-кластера инновационного проекта Сколково.

            Александра рассказала слушателям об изменении активности российских пользователей в социальных сетях и развитии личного бренда. Помимо этого, спикер обсудила с присутствующими значение омниканальности - взаимной интеграции разрозненных каналов коммуникации в единую систему.

           Также на мероприятии выступили куратор проекта «Гений Места», маркетолог Ольга Маркелова и руководитель РОО СО "НАША ЗЕМЛЯ" Екатерина Быстрова. Ольга выступила с докладом об ошибках в маркетинге, которые необходимо избегать при продвижении товаров и услуг. Екатерина в свою очередь поделилась опытом продвижения некоммерческих организаций через бесплатные юридические консультации и концертную деятельность.

            

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?