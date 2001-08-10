Капитальный ремонт улицы Фабричной планируется завершить до 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня в ходе инспекционного объезда мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил ход капитального ремонта улицы Фабричной. В активной фазе работы в рамках первого этапа, которые проводятся на участке в границах улиц Комсомольской и Физкультурной.
Объект находится на особом контроле главы города. Улица Фабричная — одна из главных артерий северной части областного центра. Район активно развивается — здесь находятся образовательные учреждения, новый жилой комплекс, которые необходимо обеспечить качественной дорожно-транспортной инфраструктурой. Актуальным остается вопрос комфорта жителей — важно максимально синхронизировать работы, чтобы к 1 сентября, когда начнется учебный год, открыть улицу и не создавать неудобства движению. Как рассказал начальник МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Евгений Кулик, на сегодняшний день начаты земляные работы по устройству земельного полотна и перекладке инженерных сетей. Далее подрядная организация приступит к замене основания дорожной одежды.
– Организация идет в графике. Строительные материалы приобретены и доставлены на Сахалин. До первого сентября все основные работы в части проезжей части и устройства тротуаров планируется выполнить. Жители смогут пользоваться дорогой, – отметил Евгений Кулик.
Отдельным вопросом участники выездного совещания обсудили вопрос внешнего вида ограждений домов частного сектора. Мэр города отметил, что после капитального ремонта улица Фабричная приобретет современный благоустроенный вид. Вместе с тем важно, чтобы жители также проявляли заинтересованность в том, чтобы район выглядел красивым и ухоженным.
– Есть определенные требования и рекомендации к внешнему виду ограждений, которые в том числе отражены в правилах благоустройства, определены дизайн-кодом городской среды. На Фабричной выполняется большой объем работ, улица преобразится. Но и администрации, и самим горожанам важно приложить максимум усилий, чтобы ничего не нарушало внешний вид, – сказал мэр.
Значимость объекта для микрорайона подчеркнула депутат Городской Думы Майя Кириллова.
– Жители очень ждали ремонта. Сегодня здесь проживает много молодых семей. В том числе по дороге дети ходят на учебу в гимназию №3. После завершения ремонта для всех участников дорожного движения будут обеспечены безопасные и комфортные условия, – отметила Майя Кириллова.
Добавим, инспекционные выезды мэра на улицу Фабричную будут продолжены.
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