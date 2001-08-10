Тихоокеанское
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17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участник Великой Отечественной войны Александр Соломников отмечает 95-летие

Участник Великой Отечественной войны Александр Соломников отмечает 95-летие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ветерану Александру Петровичу от мэра города Сергея Надсадина вручили приветственный адрес и памятный подарок. 

 К поздравлениям присоединились председатель регионального отделения «Бессмертного полка России» по Сахалинской области Андрей Фугенфиров, председатель Южно-Сахалинской городской организации ветеранов всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов Игорь Пилюгов, председатель народно-патриотического объединения «Родина» Нариман Шаулов, а также представители авиакомпании «Тайга». Гости пожелали юбиляру здоровья, бодрости духа и долголетия.

 Александр Соломников родился в селе Старое Хотмирово Рогнединского района Брянской области. Александр был младшим из двоих сыновей. Ребят воспитывала мать, которая работала в колхозе. Когда началась война, маленький Саша закончил пятый класс сельской школы. Вскоре в село прорвались немцы. Он помогал партизанам.

 В 1948 году Александра Соломникова призвали в армию. По окончании службы молодой человек отправился работать токарем на Брянский машиностроительный завод. На Сахалин он приехал в 1953 году. Трудовую деятельность на острове начал слесарем на шлакоблочном заводе в областном центре. Затем трудился в строительном тресте и в мехколонне.

 Александр Петрович имеет ряд правительственных наград: орден Отечественной войны II степени и юбилейные медали.

 

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