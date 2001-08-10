Гидравлические испытания в Южно-Сахалинске завершатся к концу июня
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По окончании отопительного сезона у сотрудников Сахалинской коммунальной компании стартовала подготовка к зиме 2023-2024. Работы включают два этапа гидравлических испытаний: первый уже идет. Выявленные в его ходе повреждения будут устраняться в течение июля. Второй этап ожидает город в августе – сети снова будут проверять на плотность и прочность. Все эти работы необходимы и строго регламентированы Правилами технической эксплуатации тепловых сетей.
В сентябре, когда все найденные повреждения устранят, сети начнут постепенно заполнять теплоносителем – и в Южно-Сахалинске начнется новый отопительный сезон, - добавил генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания».
Потребителей Южно-Сахалинска просят отнестись с пониманием к проведению гидравлических испытаний – во время них на разных участках прекращается подача горячей воды. Об этом жители оповещаются заблаговременно на сайте «СКК» (www.skk65.ru), в социальных сетях компании и на ресурсах администрации Южно-Сахалинска.
Также жителей просят активно обращаться в свою управляющую компанию, которая отвечает за распределение ресурса по внутридомовым сетям («СКК» доводит теплоноситель только до наружной стороны дома) – за скорость восстановления подачи ГВС после работ несут ответственность и ресурсоснабжающая организация, и управляющая компания. Случается и так, что после завершения ремонтных работ сети начинают заполнять, в процессе обнаруживается повреждение. Тогда ремонтные бригады могут работать ночью или приступать к работам утром следующего дня, и подача ГВС по объективным причинам может быть отложена. В данное время техперсонал «СКК» работает без выходных и практически круглосуточно, чтобы зимой обеспечить город надежным и качественным теплоснабжением и горячим водоснабжением.
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